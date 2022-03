Giancarlo Esposito jouera dans la nouvelle série AMC

L’acteur renommé pour son travail de Gus Fring dans les séries »Breaking Bad » et »Better Call Saul », Giancarlo Espositojouera dans la nouvelle série de AMC appel »Le conducteur » et sera diffusé en avant-première sur la chaîne de télévision et sur la plateforme AMC+ en 2023 avec une première saison de six épisodes. La série racontera l’histoire d’un chauffeur de taxi dont la vie bascule complètement lorsqu’il est embauché comme chauffeur par un mafieux de renom. »The Driver » sera une adaptation américaine d’une mini-série britannique du même nom.

La série originale a été créée par Danny Brocklehurst et Jim Poyster et diffusé sur la BBC en 2014. Cette nouvelle adaptation a été créée par Sunu Gonéra en collaboration avec Brocklehurst. Gonera, qui a travaillé sur des productions précédentes telles que « Snowfall » et « Raised By Wolves », dirigera l’épisode pilote. D’un autre côté, Théo croise qui a déjà écrit pour des séries comme »Billions », »Power » et »House of Lies » servira de showrunner pour cette nouvelle série.

Esposito est surtout connu du public pour avoir joué son rôle acclamé par la critique de seigneur de la drogue et propriétaire de restaurant de poulet Gus Fring, cependant, il a eu une carrière assez illustre, des rôles dans « Do the Right Thing » de Spike Lee, à « The Usual Suspects ». ‘ et plus récemment à l’univers Star Wars dans ‘The Mandalorian’.

«Giancarlo est un talent singulier qui est déjà apprécié des téléspectateurs d’AMC grâce à ses performances exceptionnelles dans Breaking Bad et Better Call Saul. Nous sommes ravis de poursuivre sa relation avec AMC et AMC + sur une série construite autour de lui et un personnage inoubliable « , a déclaré le président du divertissement d’AMC Studios, Dan McDermott.

Esposito était ravi d’être impliqué dans cette nouvelle série : « Je suis ravi, excité et inspiré de collaborer avec le réseau stellaire et l’équipe créative d’AMC ! Merci d’avoir cru en moi. C’est super d’être de retour à la maison !

»The Driver » sera produit par AMC Studios en association avec Studios A+E et throline Divertissement. Esposito, Gonera, Brocklehurst et Travers seront les producteurs exécutifs de la série avec Josh Kesselman et Danny Sherman de Thruline, et Barry-Joseph et Tana Jamieson des studios A+E.