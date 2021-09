Giancarlo Esposito fait allusion à son retour dans « The Mandalorian »

Les fans de l’univers Star Wars devront attendre longtemps pour profiter de la troisième saison de « The Mandalorian », une série exclusive Disney + live-action qui a permis de raviver l’enthousiasme pour la franchise après les résultats mitigés de sa dernière trilogie.

Cependant, l’équipe créative derrière les aventures à venir de Din Djarin a commencé à faire allusion à de nouveaux détails sur la série, y compris l’acteur Giancarlo Esposito, qui devrait reprendre son rôle du vestige impérial Moff Gideon, un méchant qui a réussi à gagner une place spéciale dans le cœur de nombreux fans de Star Wars.

Esposito, qui a été nominé dans la catégorie « Meilleur acteur invité dans une série dramatique » aux Emmy Awards 2021, s’est brièvement entretenu avec Variety lors de leur présence sur le tapis rouge lors de la cérémonie dédiée aux prix « Creative Arts » avant la cérémonie principale. se déroule, faisant allusion au retour menaçant de son personnage dans la franchise.

« Je dois imaginer que vous devriez », a déclaré Esposito lorsqu’on lui a demandé si sa présence devait être attendue dans la nouvelle saison de « The Mandalorian ». « Je ne peux pas parler pour eux, mais je sais que j’ai du désir. Je pense que nous devons voir Moff continuer dans l’histoire et pousser à la limite avec l’avantage qu’a quelqu’un avec le gros cerveau de Moff. »

Esposito reconnaît qu’il n’y a jamais de garantie complète, mais le fait qu’il ait été nominé pour un Emmy pour sa performance dans la série devrait être une preuve suffisante de son mandat dans la production. « Je remercie juste Jon Favreau et Dave Filoni, je remercie Disney et Kathleen Kenneddy pour la production », a conclu l’acteur, qui assure que le programme a pris le public par surprise.

Ce n’est pas la première fois que Giancarlo Esposito exprime l’émotion et l’attachement qu’il éprouve envers son interprétation de Moff Gideon, un personnage dont on sait pratiquement très peu sur son passé dans l’Empire galactique. Des rapports récents indiquent la possibilité que « The Mandalorian » ait commencé avec la production de sa troisième saison, bien qu’on estime que cela pourrait atteindre le public jusqu’en 2023.