Giancarlo Esposito est le docteur Doom du MCU dans Fantastic Four Fan Art de Bosslogic

Avec les cotes de paris pour le prochain redémarrage des Fantastic Four, qui favorisent fortement Giancarlo Esposito en tant que Doctor Doom, une nouvelle œuvre d’art de fan du célèbre artiste numérique BossLogic montre comment il pourrait apparaître dans le rôle. Plus tôt ce mois-ci, les progrès du redémarrage de la première famille de Marvel ont progressé lorsque Kevin Feige a annoncé que Spider-Man: retour à la maison et Spider-Man: loin de chez soi le réalisateur Jon Watts a été engagé pour diriger le projet. Pour l’instant, cependant, aucune annonce de casting n’a encore été faite.

En ligne, les cotes des paris Les quatre Fantastiques redémarrer la diffusion nomme Un endroit silencieux co-stars et mari et femme réels John Krasinski et Emily Blunt comme les candidats les plus probables pour jouer Reed Richards et Sue Storm. En ce qui concerne le choix de l’antagoniste, qui sera très probablement le docteur Doom, les cotes de paris de Vegas indiquent Esposito comme l’acteur ayant la plus forte possibilité d’obtenir le rôle. Entrez BossLogic, qui aide vraiment à vendre le casting fantastique avec son impressionnant fan art.

Parmi les autres acteurs qui ont fait la liste des choix de casting probables pour Doctor Doom, citons Cillian Murphy, Michael Fassbender, Viggo Mortensen, Oscar Isaac, Christoph Waltz, Nikolaj Coster-Waldau et Wes Bentley. Il y a peut-être énormément de talent dans cette liste de noms, mais en ce qui concerne les bookmakers, personne n’est plus susceptible d’obtenir le rôle que Esposito.

Giancarlo Esposito est très acclamé pour ses performances jouant le méchant sur plusieurs spectacles différents. Son rôle d’évasion était de roi du crime Gustavo Fring dans la série dramatique AMC Breaking Bad, un rôle qu’il continue de reprendre dans la série dérivée Tu ferais mieux d’appeler Saul. Sur la satire des super-héros d’Amazon Les garçons, Esposito brille de la même manière que l’homme d’affaires Stan Edgar. Comme Moff Gideon sur The Mandalorian, encore plus de reconnaissance a trouvé son chemin vers Esposito, qui a clairement prouvé qu’il était toujours fantastique pour jouer le méchant.

Les quatre Fantastiques a été développé pour la première fois en tant que film pour grand écran en 2005 par le réalisateur Tim Story. Ce film mettait en vedette Julian McMahon dans le rôle de Doctor Doom, et McMahon reprendrait le rôle dans la suite de 2007 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer. En 2015, le réalisateur Josh Trank redémarrerait la franchise avec un Les quatre Fantastiques son propre film, cette fois-ci avec Toby Kebbell dans le rôle de Victor Von Doom. Il a depuis été révélé que l’univers cinématographique Marvel redémarrerait à nouveau l’équipe de super-héros, ce qui signifie qu’un nouvel acteur sera également nécessaire pour jouer leur plus grand ennemi.

Il n’y a pas encore de mot sur quand le nouveau Les quatre Fantastiques commencera le tournage ou quand il sortira, mais avec un réalisateur à bord, il semblerait que les annonces de casting devraient commencer à être révélées le plus tôt possible. Bien que les bookmakers n’aient pas toujours raison, les cotes de paris à Vegas en faveur d’Esposito semblent également suggérer fortement qu’il est l’acteur le plus probable à être choisi. Dans tous les cas, ça va être intéressant de voir qui se retrouve derrière le casque. Le fan art d’Esposito en tant que Doctor Doom a été publié par BossLogic sur Twitter.

