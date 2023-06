Giancarlo Esposito espère revenir en tant que Moff Gideon dans The Mandalorian

Verrons-nous Moff Gideon dans la quatrième saison de Le Mandalorien? Cela reste à voir, mais si vous demandiez Giancarlo Esposito, le retour aura certainement lieu. Au cours des trois premières saisons de Guerres des étoiles série sur Disney +, Esposito a joué le rôle du méchant Moff Gideon. Il a suscité des éloges pour sa performance en tant que personnage, réussissant même à obtenir des nominations aux Emmy Awards pour le rôle.





Il n’y a aucune garantie que le personnage de Moff Gideon sera présenté dans la saison 4 ou au-delà de Le Mandalorien, comme le confirme Esposito dans une nouvelle interview avec DiscussingFilm. L’acteur précise également qu’il aimerait revenir s’il reçoit l’offre de reprendre le rôle. En tant que fan de Le Mandalorien dans l’ensemble, cependant, il dit qu’il serait tout aussi heureux que le spectacle se déroule sans lui si c’est ce que l’équipe créative pense être le mieux.

« J’espère seulement pouvoir faire du bon travail. J’aime Le Mandalorien. Jon Favreau est un ami et je respecte totalement sa créativité et sa réinvention de ce spectacle particulier, couplé avec Dave Filoni, qui je pense est un génie. Dave en particulier, est un enfant au corps d’homme avec un cerveau de génie. J’espère donc que le spectacle continuera et je n’ai aucune idée de ce qu’il fera ou non avec moi. »

Cela ne veut pas dire que la propre opinion d’Esposito est que Moff Gideon doit revenir. Il estime que la porte est encore grande ouverte pour un retour potentiel, mais encore une fois, cela dépendra si les créatifs impliqués veulent ramener le personnage ou aller dans un endroit complètement différent dans la saison 4 de la série.

« Mon ego dit qu’ils devoir avoir Moff Gideon, mais je veux aussi servir le projet. J’adorerais revenir et c’est un spectacle spécial en raison de la mythologie emblématique dont il traite. Mais s’ils jugent bon que Moff soit parti, alors c’est la vérité. Je veux dire, [after the Season 3 finale] les gens ont immédiatement commencé à se regrouper comme « Eh bien, nous avons vu tous ces clones » et ils ont déjà fait une histoire dans leur tête en disant que ce n’est pas lui qui est mort, c’est un clone. Tout peut arriver, et je ne veux certainement pas être attaché au résultat, mais j’aimerais revenir et narguer un peu plus Baby Yoda. »

Giancarlo Esposito a assisté à la célébration Star Wars de cette année à Londres

Esposito a également parlé de sa participation à l’événement Star Wars Celebration à Londres cette année. Il a admis qu’il devenait parfois nerveux en s’adressant à la foule, espérant qu’il ne disait pas la mauvaise chose avec le Guerres des étoiles patrons présents. En même temps, en tant que fan lui-même, Esposito aime aller là où il peut aider à transmettre une partie de la joie qu’il ressent d’être impliqué avec Guerres des étoiles aux autres fans. Comme l’explique Esposito :

« Je me suis éclaté. Ça peut être énervant d’être avec tous ces gens, je veux toujours être moi-même mais j’ai toujours peur de ne pas vouloir prendre le contrôle des choses et projeter ce que je ressens. Je regarde toujours Jon [Favreau] et Dave [Filoni] et leurs bouches sont à moitié ouvertes et je pense, ‘Est-ce que je dis la bonne chose, ou est-ce que je ne le suis pas ?’ (des rires) La possibilité de faire Le Mandalorien m’a permis de redevenir un enfant et cela m’a permis de réaliser un rêve. Quand j’ai regardé le premier film Star Wars, cela m’a permis de me sentir comme un héros. Ce spectacle m’a permis de rêver à nouveau et a eu un impact très fort sur ma vie. Je veux toujours transmettre cela au public parce que Ouinous regardons des divertissements, mais comprenez-vous que cela pourrait aussi être votre voyage ? »

Vous pouvez diffuser les trois saisons de Le Mandalorien sur Disney+. La saison 4 n’a pas encore de date de diffusion fixée.