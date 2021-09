Giancarlo Esposito dit que la saison 3 de Mandalorian a besoin de plus de Moff Gideon

Tandis que Guerres des étoiles les fans attendent longtemps Le MandalorienDans la troisième saison de , il y a eu beaucoup de teasers de la part des acteurs et de l’équipe sur ce à quoi s’attendre, bien qu’aucun d’entre eux n’ait donné quoi que ce soit de concret sur la direction que prendront les personnages. Cependant, Giancarlo Esposito était heureux de taquiner le retour de son personnage, Moff Gideon, dans la nouvelle saison lorsqu’il a parlé à Variety avant les Creative Arts Emmys de son rôle dans la série et de l’acteur invité dans une nomination pour une série dramatique que cela lui a valu.

Lorsqu’on lui a demandé par la publication si son personnage reviendrait dans la nouvelle saison de Le Mandalorien, Esposito a déclaré: « Je dois imaginer que vous le feriez. Je ne peux pas parler pour eux, mais je sais que j’ai du désir. Je pense que nous devons voir Moff pour continuer l’histoire et continuer la pression qui – et le bord – qui quelqu’un avec le gros cerveau auquel pense Moff. Donc, je pourrais presque le garantir, mais tu sais, il n’y a jamais de garantie, mais tu sais… tu me verras, bébé. Allez ! Je veux dire, le fait que je suis ici ce soir et dans la position que je dois être nominé pour Moff Gideon. Je remercie juste Jon Favreau et je remercie Dave Filoni et je remercie Disney et Kathleen Kennedy pour la production. Ce spectacle, cependant, c’est pris les gens par tempête, parce qu’il y a tant à aimer. »

En juillet, Esposito a annoncé que le tournage de la saison 3 commencerait bientôt. Il peut être difficile de lâcher un grand personnage, et l’acteur ne veut certainement pas renoncer à jouer Moff Gideon pour l’instant. Il a parlé l’année dernière à StarWars.com de son souhait de continuer à jouer ce rôle à l’avenir.

« J’ai été un très grand fan du début Guerres des étoiles les films et le monde dans lequel ils existent », a déclaré Esposito. « J’ai toujours été fasciné par Dark Vador. Je pensais qu’à l’intérieur de cet extérieur très, très dur et grossier pouvait se trouver un être humain qui avait la capacité d’apporter un peu de lumière à notre odyssée spatiale dans notre galaxie. il y a de nombreuses années. Et j’ai essayé de faire des recherches, parce que je savais que les fans en savaient beaucoup plus que moi sur Guerres des étoiles. »

Récemment, le cascadeur Brendan Wayne a annoncé que la troisième saison reviendrait à bien des égards à la sensation de la première, maintenant que le monde de Le Mandalorien a été élargi. « Je pense que nous avons introduit le monde dans lequel Mando existe maintenant. Non pas qu’il n’y aura pas de nouvelles choses, j’en suis sûr … Je pense qu’il y aura beaucoup moins d’introductions et beaucoup plus de retours en arrière vers la première saison pour approfondir le personnage et des choses comme ça, je pense », a déclaré Wayne au podcast Star Wars Sessions. « Ai-je lu un script ? Non. Ai-je entendu des choses ? Bien sûr. Alors je suppose. Mais je peux vous dire ceci. Si quelqu’un peut continuer à raconter une histoire, c’est Jon [Favreau]. Et faire monter les enchères ? C’est Jon. »

Giancarlo Esposito n’est pas le seul acteur ravi du retour de Le Mandalorien. Katee Sackhoff a également taquiné des « affaires inachevées » pour Bo-Katan la saison prochaine. Les deux premières saisons de Le Mandalorien sont actuellement diffusés sur Disney +, tandis que le spin-off Le livre de Boba Fett sera présenté en première sur la plate-forme de streaming en décembre après avoir terminé le tournage en été.

Sujets : Le Mandalorien