Giancarlo Esposito de Better Call Saul veut une série préquelle « Rise of Gus »

Peut-être que nous n’avons pas vu le dernier de Gustavo Fring. Commençant par Breaking Bad et continue dans Tu ferais mieux d’appeler Saul, Giancarlo Esposito a dépeint le baron de la drogue avec perfection, gagnant une large reconnaissance pour sa performance. On le verra dans la sixième et dernière saison à venir de Tu ferais mieux d’appeler Saulet en l’absence de plans pour qu’un autre spin-off se produise de si tôt, cela pourrait s’avérer être les derniers fans verront d’Esposito en tant que manager de Los Pollos Hermanos.

De son côté, Giancarlo Esposito approuve l’idée d’un autre spin-off suite à la montée en puissance du personnage de Gus Fring. Il y a beaucoup de potentiel de scénario là-bas, parce que même si Tu ferais mieux d’appeler Saul a offert de nombreux nouveaux indices sur la trame de fond de Fring, il reste encore de nombreuses grandes questions. Esposito voit l’intérêt de laisser un mystère aux fans pour qu’ils continuent à réfléchir longtemps après la fin de la série, mais en tant qu’acteur, il préfère fournir davantage de ces réponses. Idéalement, Esposito aimerait voir une préquelle centrée sur Gus remplir le reste des blancs. Comme l’a récemment déclaré l’acteur sur Le spectacle Rich Eisen:

« J’ai toujours l’impression qu’à chaque fois que cela se termine, j’ai toujours l’impression d’avoir plus à donner. Et je suis un acteur, donc je veux que le public sache tout sur Gus Fring, mais si vous pouvez en savoir moins, il y a plus de mystère. Donc, juste au moment où je pense que c’est fini, Vince Gilligan dit: « On ne sait jamais. » Garçon, j’aime ça. J’ai toujours voulu, je vais juste le dire, j’ai toujours senti dans mon esprit qu’il y avait de la place pour « The Rise of Gus ». Cette émission parle de Jimmy McGill, c’est un reflet de qui nous sommes, de ce que nous faisons et de qui nous devenons. Comment vous vous sentez à l’aise avec ça, justifiez-le… Jimmy a une ligne dans la quatrième saison, « Je suis bon à cette!’ Et vous savez quoi, je suis bon à ça. Je peux jouer ce type. Et tôt ou tard, vous allez voir l’image entière, je crois. »

Il n’y a pas de plans immédiats pour continuer cette histoire dans d’autres retombées, mais on ne sait jamais ce qui pourrait arriver à l’avenir. Tu ferais mieux d’appeler Saul les créateurs Vince Gilligan et Peter Gould ont tous deux déclaré qu’ils étaient prêts à faire plus dans cet univers, mais pas exactement de si tôt. Chacun veut se concentrer sur différentes activités créatives en ce moment, mais la porte reste ouverte pour revisiter le Breaking Bad la franchise.

« J’aime ces personnages, j’aime ce monde. Peut-être un jour, mais personnellement, je vais faire une petite pause dans ce monde et essayer autre chose, juste pour prouver que je peux », a déclaré Gould à Deadline.

« Je pense que c'est aussi ma réponse, il reste des histoires à raconter, mais il ne s'agit pas de prouver quelque chose au monde, il s'agit de prouver quelque chose à soi-même », a ajouté Gilligan.





La sixième et dernière saison de Tu ferais mieux d'appeler Saul sera diffusé le 18 avril sur AMC.





