Giancarlo Esposito confirme les discussions avec Marvel et veut jouer le professeur X

Si c’est jusqu’à Giancarlo Esposito pour choisir quel personnage il jouera si et quand il fait ses débuts dans Marvel Cinematic Universe, le Tu ferais mieux d’appeler Saul La star jouerait le nouveau professeur X. Avant le San Diego Comic-Con, il y avait eu des rumeurs d’annonces de casting Marvel, y compris le mot qu’Esposito serait le prochain Charles Xavier. Ces rumeurs ne se sont pas concrétisées, mais elles avaient généré de nombreuses discussions en ligne avec de nombreux fans vendus sur le casting potentiel.

Il s’avère qu’Esposito a apparemment eu des entretiens avec Marvel, et bien qu’aucun casting pour un personnage particulier n’ait été mis en place pour le moment, l’acteur a révélé de quels rôles il avait parlé avec la société. Il mentionne les super-vilains populaires de Marvel Magneto et Doctor Doom, qui ont tous deux depuis longtemps de nombreux fans disant qu’Esposito serait un choix fantastique pour le rôle. Dans la vidéo TikTok ci-dessous, publiée par @countdowncitygeeks, vous pouvez voir Esposito nommer ensuite le chef du X Men comme un autre personnage potentiel qu’il pourrait jouer.

« Je n’ai pas encore travaillé pour Marvel. J’ai été dans une pièce avec eux et je leur ai parlé… Donc, on a parlé de Magneto… De qui d’autre a-t-on parlé là-bas ? Oh, Doom, docteur Doom ! Et puis il y a… le professeur X. »

D’après cette réponse, il semble qu’Esposito ait eu des entretiens avec Kevin Feige and Co. sur différentes possibilités, mais ils essaient toujours de finaliser quel rôle conviendrait le mieux à l’acteur. On demande à Esposito de nommer personnellement un favori parmi les trois rôles pour lesquels il est en lice, et parce qu’il veut essayer quelque chose de nouveau, il accompagne le héros.

« Je vais opter pour quelque chose d’un peu différent. Je vais dire à l’univers qu’il s’agit du professeur X. »

Giancarlo Esposito est un méchant incroyable, peut-il aussi être un grand héros ?

De nombreux fans semblent déchirés par l’idée de Giancarlo Esposito dans le rôle du professeur X. Comme il est un acteur si talentueux, certains fans sont convaincus qu’il ferait tout aussi bien de jouer le rôle du professeur X et qu’il serait intéressant de le voir jouer un personnage différent de la plupart de ses autres rôles récents. Pendant ce temps, d’autres fans disent qu’il peut être trop difficile de séparer Esposito de ce personnage méchant, arguant qu’il serait mieux en tant que Magneto ou Doctor Doom.





Pour l’instant, Esposito se prépare à dire au revoir à l’un de ses méchants les plus connus. La dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul il ne reste que deux épisodes, et bien qu’Esposito ait fait campagne pour que son personnage de Gus Fring obtienne sa propre série dérivée, il n’est pas prévu que cela se produise pour le moment, laissant une ouverture dans le calendrier de l’acteur. Cela signifie peut-être qu’il est temps de rejoindre le MCU, en tant que Charles Xavier ou peut-être un autre personnage, héros ou méchant.