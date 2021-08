Giancarlo Esposito confirme le retour de Mandalorian, dit que la saison 3 commence bientôt à tourner

Giancarlo Esposito a confirmé son retour dans la saison 3 de Le Mandalorien, et mieux encore, dit-il, le tournage des nouveaux épisodes commencera bientôt. Dans les deux premières saisons du hit Guerres des étoiles Show, Esposito a brillé dans son rôle d’antagoniste Moff Gideon. Pour chacune des deux premières saisons, il a remporté des nominations aux Primetime Emmy Awards, et avec l’intention de revenir pour la saison 3, il pourrait finir par en obtenir encore plus.

Récemment, Esposito était à GalaxyCon Raleigh où il a abordé le statut actuel de The Mandalorian saison 3. Par WRAL, le nominé aux Emmy a confirmé que nous verrons plus de Moff Gideon dans la saison 3, bien qu’il n’ait donné aucun détail sur l’intrigue. Esposito a également mentionné comment Le livre de Boba Fett, une série dérivée pour Le Mandalorien, vient de terminer le tournage. L’acteur a ensuite suggéré que le tournage de la saison 3 était la prochaine étape à l’ordre du jour de Guerres des étoiles chez Disney+.

« Ils viennent de terminer le tournage de Boba Fett et ils commenceront bientôt la saison 3 », a déclaré Esposito.

Un numéro au début de la saison 3 de Le Mandalorien si tôt que la star principale Pedro Pascal est sur place au Canada pour filmer la série HBO Le dernier d’entre nous. La bonne nouvelle, c’est que l’absence de Pascal sur le Mandalorien l’ensemble n’a pas besoin de retarder le tournage, car le personnage est le plus souvent vu portant son masque de marque. Pascal pourrait facilement faire du travail de voix off pour le personnage séparément avec un remplaçant en tant que Din Djarin.

« Nous n’avons jamais à attendre Pedro », a noté Esposito, mettant fin à l’idée que nous verrions plus de Pedro démasqué dans la saison 3. « Je ne peux pas en parler. Je veux dire, je sais qu’il aimerait être plus sur le casque, mais vous savez, son travail est d’être dans le casque. Vous voyez ce que je veux dire ? C’est ça l’affaire. «

Le Mandalorien a été un succès instantané lors de sa première sur Disney + en 2019. Développée par Jon Favreau, la série met en vedette Pedro Pascal en tant que chasseur de primes solitaire qui s’enfuit après avoir été embauché pour récupérer « The Child », alias « Baby Yoda », alias Grogu . La série met également en vedette Esposito, Carl Weathers, Omid Abtahi, Katee Sackhoff, Temuera Morrison, Amy Sedaris, Ming-Na Wen et Mercedes Varnado. Gina Carano a joué Cara Dune au cours des deux premières saisons mais elle ne reviendra pas pour la saison 3.

Pendant ce temps, Le livre de Boba Fett mais Morrison et Wen dans les rôles principaux de Boba Fett et Fennec Shand. C’est l’une des nombreuses retombées à Le Mandalorien en développement chez Disney+ suite au succès fulgurant du Guerres des étoiles séries. Également dans les travaux est un Ahsoka série développée par Jon Favreau et Dave Filoni avec Rosario Dawson en tête d’affiche dans le rôle d’Ahsoka Tano. Le Mando l’équipe prévoit également un Rangers de la Nouvelle République séries à lier à ces autres émissions.

Alors qu’il semblerait que Le Mandalorien va bientôt commencer le tournage de la saison 3, une date de sortie pour la saison n’a pas encore été fixée. Pour l’instant, les fans peuvent revenir en arrière et regarder les deux premières saisons de l’émission à succès sur Disney +. Le livre de Boba Fett devrait arriver en décembre 2021. Cette nouvelle nous vient de WRAL.

Sujets : Le Mandalorien