Giancarlo Esposito a failli refuser Better Call Saul : « Je ne voulais pas y retourner »

Tu ferais mieux d’appeler Saul aurait été une série complètement différente si Giancarlo Esposito n’était pas revenu en tant que cerveau criminel et propriétaire de Los Pollos Hermanos, Gus Fring. Bien que le personnage ne soit apparu qu’à la troisième saison, il est rapidement devenu l’un des personnages les plus importants de la série. Avec Esposito de retour dans le rôle, le Breaking Bad prequel a pu approfondir l’histoire de Fring, y compris un arc narratif captivant impliquant sa querelle avec l’ennemi juré Lalo Salamanca (Tony Dalton).





Ce n’était pas un oui immédiat d’Esposito quand on lui a demandé de revenir en tant que Gus, cependant. Esposito avait déjà suscité de nombreux éloges de la part des fans et des critiques pour sa performance inoubliable en tant que Gus dans Breaking Bad, et cela le faisait craindre qu’un retour puisse potentiellement ternir ce bon travail. Après quelques discussions avec le co-créateur de la série Vince Gilligan, cependant, Esposito s’est rendu compte qu’ils étaient sur la même page et il a accepté de signer. Comme Esposito l’explique dans une nouvelle interview avec GQ :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Une grande décision à prendre pour moi. J’avais l’impression de vivre la même danse, et j’espère que je n’ai stressé personne chez Buena Vista Productions de Vince. Mais, j’avais l’impression que je ne voulais pas revenir en arrière. Dans mon cerveau, je me disais : « Je ne peux pas jouer avec ce type. Ce type est fini, mec. Il fait partie de l’histoire. Il est emblématique. Je ne veux plus jouer avec lui. » »





Gicancarlo Esposito voulait faire quelque chose de différent en tant que Gus

AMC

Esposito dit que Gilligan lui a dit qu’il ferait partie de la distribution d’ensemble, lui demandant de faire à peu près la même chose qu’il avait faite avec le personnage sur Breaking Bad. Mais Esposito dit qu’il voulait être mis au défi par le rôle avant d’accepter, et étant donné que la série était une préquelle qui permettrait une plus grande vulnérabilité du personnage, l’acteur était intrigué.

« Je me suis dit : ‘Non, ne choisis pas ça. Choisis de surpasser ça.’ Alors, quels sont vos obstacles ? Tout cela faisait partie de mon processus de prise de décision. Que pouvez-vous faire différemment ? Comment pouvez-vous créer un Gus différent ? C’est avant la période de Breaking Bad. D’accord, il est plus volatil, il est moins contrôlé. Toutes ces choses sont allées dans le panier et j’ai dit, ‘Oui.' »

C’était un bon appel, car Esposito a été largement félicité pour son retour en tant que Gus dans Tu ferais mieux d’appeler Saul. Cela inclut une récente victoire aux Critics ‘Choice TV Awards du meilleur acteur dans un second rôle avec sa performance en tant que Gus dans la dernière saison de l’émission. Il avait déjà remporté le même prix en jouant Gus pour Breaking Bad.