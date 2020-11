Giada De Laurentiis utilise cet ingrédient 1 pour «  sauver  » presque tous les plats de Thanksgiving

Giada De Laurentiis est la coqueluche italienne du Food Network. La star adore partager ses plats et recettes faits maison avec ses fans, et elle a également partagé de nombreux conseils de cuisine des Fêtes au fil des ans.

Quand il s’agit de Thanksgiving, De Laurentiis ne plaisante pas. Elle sait que la journée spéciale est centrée sur la fête et elle recommande un ingrédient spécifique pour s’assurer que le repas se passe bien. Voici ce qu’elle a dit.

Giada De Laurentiis du Food Network a répondu aux questions brûlantes des fans pour Thanksgiving

Pour les fans de Food Network qui prévoient de préparer leur fête de Thanksgiving, De Laurentiis a toujours été là pour aider à soutenir de loin. En novembre 2019, elle s’est rendue sur YouTube pour répondre aux questions brûlantes des fans sur la préparation du grand repas.

Au cours des questions et réponses, De Laurentiis a reçu un certain nombre de questions allant de la façon de créer les meilleurs côtés à la façon de garder la dinde humide. Elle a noté parfois qu’elle n’empruntait pas la route traditionnelle de la dinde. Au lieu de cela, elle fait sa braciole de dinde. «Je le fourre avec du fromage, des herbes et de la chapelure», a-t-elle expliqué. «Je l’enroule comme un petit rouleau à la gelée, puis je le fais cuire quelques heures dans une sauce tomate.»

De Laurentiis a également reçu un certain nombre de questions concernant l’un des principaux côtés – les pommes de terre. Elle a expliqué qu’elle pense que les pommes de terre rousses sont ses préférées pour la purée. «La seule raison d’aimer les roux, c’est que c’est infaillible», a-t-elle ajouté. «Ils sont bons, féculents et secs.» Et lorsqu’il s’agit de purée de pommes de terre qui coule, De Laurentiis recommande de les cuire à nouveau au four avec du parmesan et de la chapelure.

Elle pense que vous devriez avoir cet ingrédient 1 pour « sauver » n’importe quel plat de vacances

Alors que les herbes, les épices, le beurre et la patience sont tous nécessaires pour créer le festin de Thanksgiving parfait, De Laurentiis a toujours un ingrédient dont elle ne peut pas vivre. C’est la seule chose qui peut sauver les pommes de terre, la sauce, la farce ou la dinde dans un bond. Et c’est du bouillon de poulet.

«Ayez beaucoup de bouillon de poulet sous la main. Cela fait des miracles! De Laurentiis a déclaré, selon Refinery29. «Utilisez-le pour faire la sauce, détacher les pommes de terre en purée qui sont devenues trop rigides ou pour humidifier la farce pendant qu’elle cuit dans une casserole. Si vous gardez un litre de bouillon de poulet chaud à l’arrière de votre cuisinière pendant que vous assemblez le repas, vous pouvez économiser presque tout.

En plus du stock supplémentaire, De Laurentiis recommande également de demander de l’aide si nécessaire. «J’ai constaté que presque tout le monde a quelque chose qu’il fait bien, alors laissez-les montrer leurs talents de pâtissier ou de casserole de haricots verts en contribuant au dîner», a-t-elle ajouté. «Assurez-vous simplement de coordonner le menu pour ne pas vous retrouver avec cinq tartes à la citrouille.»

De Laurentiis recommande de sauter complètement cela à Thanksgiving

Alors que De Laurentiis dit oui au bouillon de poulet supplémentaire, Refinery29 note qu’elle pense que vous devriez faire très attention à votre situation de mise en table. Tout cadre comprenant de grands centres de table entravera la capacité des invités à se connecter les uns aux autres tout en mangeant. Et toutes les bougies parfumées jetteront également tout, car les invités devraient sentir les délicieux arômes de la fête.

«Pas de bougie parfumée», a déclaré De Laurentiis. «L’un des grands plaisirs de Thanksgiving est lorsque les gens sentent les merveilleux arômes du repas en entrant.»

Nous sommes sûrs que De Laurentiis répondra aux questions brûlantes des fans en 2020 comme elle l’a fait en 2019. Il semble que nous serons tous prêts à créer un repas fantastique!

