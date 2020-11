Giada De Laurentiis révèle son menu de Thanksgiving italien

C’est cette période de l’année, quand Halloween est déjà dans nos rétroviseurs et qu’il est temps de penser à Thanksgiving.

Bien que tant d’Américains gardent leurs tables de Thanksgiving modestes cette année, cela ne signifie pas que cela ne peut pas être un événement festif et délicieux.

La star de Food Network, Giada De Laurentiis, a partagé son menu de Thanksgiving avec un avant-goût de l’Italie pour rendre votre festin encore plus savoureux et spécial.

Star de Food Network Giada De Laurentiis | Peter Kramer / NBC / NBC Newswire / NBCUniversal via Getty Images

C’est là que De Laurentiis passe généralement ses Thanksgivings

Bien que cette année avec la pandémie en cours puisse être différente, la célèbre chef a déclaré à Food Network en 2015 que le festin de Thanksgiving de sa famille se tenait «chez ma tante Raffy presque chaque année».

De Laurentiis a rappelé l’un de ses souvenirs de Thanksgiving les plus gênants, qui s’est produit lorsqu’elle a préparé son premier repas pour les vacances. C’était «mon premier travail de chef privé hors de l’école culinaire, et j’ai laissé tomber la dinde par terre.

«Le golden retriever de mes clients s’est mis en travers du chemin et je l’ai laissé tomber… alors j’ai fait des pâtes à la place», se souvient-elle. « Mon Sauveur! »

Le plat d’accompagnement préféré de Thanksgiving du célèbre chef

EN RELATION: Le nouveau livre de cuisine de Giada De Laurentiis « Mangez mieux, sentez-vous mieux » a enfin une couverture

Le seul plat d’accompagnement de Thanksgiving que la star de Food Network adore à sa table des fêtes est le pain de maïs simple et ensoleillé.

Elle déclare sur son site Web, Giadzy, «Que ce soit dans une farce, une salade, un muffin ou une plaque, cet élément est crucial pour un Thanksgiving De Laurentiis!

«La clé d’une tartinade de Thanksgiving vraiment réussie est l’équilibre – vous avez votre dinde salée, votre sauce et vos pommes de terre décadentes, votre sauce aux canneberges acidulée – et un pain de maïs légèrement sucré et moelleux sur la table qui crée cette combinaison de saveurs joyeuses dans votre assiette. «

Le menu Thanksgiving de De Laurentiis avec une touche

le Giada à la maison star a fait ses preuves pour l’Action de grâce qui ne l’ont jamais déçue, à commencer par «mettez vos idées sur papier! Nous nous retrouvons souvent à changer d’avis et à nous inspirer de nouveaux plats, donc plus tôt vous pourrez commencer à penser à quoi faire, mieux ce sera », a-t-elle noté sur Giadzy.

Elle a récemment publié sur son site de blog populaire son menu de Thanksgiving 2020 avec une touche italienne.

Commençant par des hors-d’œuvre comprenant des crostini aux figues, au fromage de chèvre et à la pancetta, la table de Thanksgiving de De Laurentiis présente la dinde avec une touche des plus italiennes sous forme de braciole de dinde braisée. Il est «farci d’un mélange de chapelure au fromage, puis il mijote dans une sauce tomate savoureuse jusqu’à ce qu’il soit parfaitement cuit».

Elle passe ensuite à une gamme complète de plats d’accompagnement, notamment la farce à la saucisse de dinde et aux châtaignes de Raffy’s, la salade des fêtes de Raffy’s avec des grenades, une purée de pommes de terre au four au fromage, du fenouil rôti au parmesan, du brocoli rabe aux raisins secs et des noix de pin, et un simple Sauce à la canneberge.

Si vous avez besoin d’idées de desserts italiens, il y a la tarte à la citrouille et au mascarpone avec «toute la saveur classique traditionnelle que vous attendez, mais avec une saveur extra crémeuse grâce en partie à l’un de nos ingrédients italiens crémeux préférés: le mascarpone!

Si cette offre n’est pas assez riche, il y a aussi le gâteau au fromage décadent et très italien Mascarpone Cannoli de De Laurentiis.

Quelle que soit la taille de votre table de Thanksgiving, essayez certains des plats somptueux et faciles à préparer de De Laurentiis célébrant ses racines culinaires. Vous serez reconnaissant de l’avoir fait.