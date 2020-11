Giada De Laurentiis a refusé de répondre à Wendy Williams lorsqu’on lui a demandé si elle avait un petit ami

Giada De Laurentiis est plus qu’une cuisinière incroyable. Elle est également une personnalité du Food Network. Que les fans l’aiment ou la détestent, De Laurentiis continue de partager ses recettes via ses émissions Food Network et ses apparitions dans des talk-shows.

En 2015, De Laurentiis a visité Le spectacle de Wendy Williams pour cuisiner des plats végétaliens. Et Wendy Williams a fait pression sur De Laurentiis pour qu’elle réponde aux questions sur un possible petit ami. Voici comment De Laurentiis a géré cela.

Giada De Laurentiis a divorcé après plus d’une décennie de mariage

Ceux qui ont regardé De Laurentiis lors de ses débuts sur le réseau alimentaire se souviennent peut-être qu’elle a mentionné son mari, Todd Thompson.

Thompson et De Laurentiis ont été couplés pendant quelques décennies et mariés pendant 10 ans. Ils ont même une fille ensemble, Jade. Et ils n’ont pas pris leur décision de divorcer en 2015 à la légère. Lorsque De Laurentiis s’est adressée aux médias sociaux pour annoncer son divorce, elle s’est assurée que cela sonnait à l’amiable, et les deux semblent être restés amis.

«Après une séparation à l’amiable depuis juillet, Todd et moi avons décidé de mettre fin à notre mariage», a écrit De Laurentiis sur Facebook. «Bien que notre décision de nous séparer s’accompagne de beaucoup de tristesse, notre concentration sur l’avenir et le désir irrésistible du bonheur de notre famille nous ont donné la force d’avancer sur des chemins séparés mais toujours connectés.

Quant à savoir pourquoi les deux se sont séparés, il semble que Thompson n’aimait pas la renommée de De Laurentiis. «Je pense qu’il peut être difficile pour n’importe quel homme d’être parfois éclipsé par sa femme», expliquait De Laurentiis en 2011. «Alors quand je suis à la maison, je travaille très dur pour être l’épouse de Todd et la mère de Jade.

Wendy Williams a demandé à De Laurentiis si elle avait un petit ami en cuisinant dans la série

De Laurentiis s’est jointe à de nombreux talk-shows pour partager ses recettes. Et en 2015, le cuisinier a rejoint Le spectacle de Wendy Williams pour parler de ses repas et de sa nouvelle gamme d’ustensiles de cuisine.

Lors de l’émission, De Laurentiis a parlé de se sentir «créative et autonome» en tant que jeune femme cuisinant. Et elle a partagé quelques recettes qu’elle pensait que Williams pourrait aimer puisque Williams était prétendument végétalienne à l’époque.

De Laurentiis a montré à Williams une délicieuse recette de panzanella végétalienne, qui est une salade italienne. Au milieu de l’explication, Williams a demandé à De Laurentiis: «Vous sortez ensemble? As tu un petit ami. »

De Laurentiis parut surpris par la question. «Tu sais ce que j’aime? elle a demandé au public. «J’adore la façon dont elle a laissé tomber ça au milieu de tout ça. C’est ce qui vous rend bon dans ce que vous faites, Wendy. Prenez-moi au dépourvu.

«Eh bien, n’est-ce pas? Williams continua.

«Je vais dire en quelque sorte», répondit De Laurentiis. «Et, laissez-moi vous dire, c’est la première fois que je dis ça.

De Laurentiis a fait de son mieux pour éviter de parler de sa romance

Après que la bombe initiale ait été larguée sur De Laurentiis, Williams ne s’est pas calmé à partir de là.

« Es tu amoureuse? » Williams a continué. De Laurentiis a refusé de répondre à la question et a plutôt choisi de se concentrer sur la salade qu’elle préparait. «Je pourrais simplement lire la page six et tout découvrir ou vous pouvez simplement dire clairement maintenant», a poursuivi Williams.

«Oh, est-ce que Page Six dit vraiment la vérité?» Répliqua De Laurentiis. « Avez-vous trouvé dans votre expérience que oui? »

Lorsque le segment de la cuisine a commencé à se terminer, De Laurentiis a rapidement fourré de la nourriture dans sa bouche et a annoncé que sa bouche était trop pleine pour continuer à répondre à des questions personnelles.

Williams n’a pas obtenu trop d’informations personnelles de De Laurentiis au cours de ce segment. Mais nous savons que De Laurentiis et son petit ami, Shane Farley, vont fort depuis cinq ans maintenant. Et il semble qu’ils soient toujours ensemble maintenant!

