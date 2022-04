Ghostwire Tokyo: Guide des trophées – Comment obtenir du platine

Ghostwire Tokyo a été publié récemment et vous permet bien sûr d’en refaire un Trophée Platine de se procurer des. Nous vous résumons donc ce que tu dois faire pour ça et ce à quoi vous devez porter une attention particulière.

Ghostwire Tokyo a tellement de trophées

Du ensemble de trophées se compose d’un total de 57 succèsque vous pouvez obtenir. Voici comment ils sont distribués :

1x platine

2 médailles d’or

4x argent

50 bronzes

Combien de temps dure le platine ? La page PowerPyx donne à Ghostwire Tokyo un Note de difficulté de 3/10 et tu vas un peu moins de 35 à 45 heures avoir besoin. La bonne chose c’est elle un seul passage nécessaire, puisque vous pouvez tout répéter et récupérer après l’histoire. Vous pouvez donc vous frayer un chemin à travers l’histoire à votre rythme, puis vous concentrer sur les trophées.

Ghostwire Tokyo : la liste complète des trophées dans le guide

Tous les trophées Platine, Or et Argent de Ghostwire Tokyo

Nom du trophée la description Ghostwire : tokyoïte (Platine) Obtenir tous les trophées. Le héros de Shibuya (Or) Terminez le scénario principal après avoir transféré 100 % des fantômes de la ville. avant gardiste (Or) Obtenez tous les objets du menu des tenues (à l’exception du contenu bonus). salut pour tous (Argent) Transférez 100% des fantômes de la ville. exauceur de vœux (Argent) Terminez toutes les missions secondaires. collectionneur (Argent) Obtenez toutes les reliques. Puissance écrasante (Argent) Obtenez toutes les perles de prière.

Les 50 trophées de bronze à Ghostwire Tokyo

Nom du trophée la description Coup de main Transférez 25% des fantômes dans la ville. Sauveur Transférez 50% des fantômes dans la ville. un résolveur de problèmes Terminez une mission secondaire. pionnier Nettoyer un torii. libérateur Nettoyez tous les torii. chasseur de trésor Obtenez une relique. corps et âme Débloquez tous les pouvoirs mentaux. Sur la même longueur d’onde Augmentez votre niveau de synergie au maximum Comme ma poche de gilet Découvrez tous les points de repère. écho du passé Recevez un enregistrement vocal. Toute la verité Obtenez tous les enregistrements vocaux. Merci Yokai Obtenez un Magatama. En unissant nos forces Obtenez tous les Magatama. Spiritualité au bord de la route Priez une statue de Jizo. pèlerin Priez toutes les statues de Jizo. Sur la fourrure Trouvez tous les Tanuki manquants. glouton Mangez et buvez au moins une fois. DJ Akito Obtenez tous les morceaux de musique. talismanie Obtenir tous les talismans. Esprit indiscipliné Obtenez le nombre maximum de Katashiro. Les heures de visite sont terminées Battez tous les types de visiteurs. briseur de coeur Vaincre un visiteur en extrayant son noyau. Briseur d’âmes Battez 50 visiteurs en extrayant leurs noyaux. D’un seul coup Battez au moins 5 visiteurs en même temps en extrayant leurs noyaux. affaire chaude Battez au moins 3 visiteurs en même temps en faisant exploser un cristal d’éther rouge. Silence de mort Battez un total de 200 visiteurs avec Rapid Obliterate. Atteindre son but Battez un total de 50 visiteurs avec un arc et des flèches. Visez les yeux Battez un total de 20 visiteurs avec des tirs à la tête. arrêté! Battez un total de 10 visiteurs étourdis avec un charme d’étourdissement à effacement rapide. Un buisson! Utilisez un talisman de fourré pour cacher et vaincre 3 visiteurs. Complètement sans couvercle Battez un total de 10 visiteurs en exposant et en déchirant leurs cœurs à l’aide de charmes de debuff. blockmaster Effectuez un total de 30 blocs parfaits. En ligne Alignez-vous avec KK 10 fois au total. virée shopping Dépensez un total de 1 000 000 Meika. religieux Placez un total de 10 000 Meika dans des boîtes d’offrandes. début Terminez le chapitre 1. Des soucis Terminez le chapitre 2. Relation amoureuse Terminez le chapitre 3. Distorsion Terminez le chapitre 4. séparation Terminez le chapitre 5. contraignant Terminez le chapitre 6. Finir Terminez l’histoire principale. amoureux des animaux Caresser un animal. photographe amateur Utilisation du mode photo pour la première fois. Tu ne volerais pas un fantôme Protégez avec succès au moins 3 cubes de dissipation en une seule bataille. Ne vous inquiétez pas Dessinez un omikuji « Daikyo ». C’est mieux à deux que seul Refondez dans KK après avoir été séparé. tireur d’élite Battez un visiteur avec un tir à la tête à une distance d’au moins 40 mètres. je flotte ! Restez en l’air pendant au moins 10 secondes en attrapant et en glissant. Tsukimi solitaire Regardez la lune pendant au moins 30 secondes.

Encore faut-il faire attention à ça pour le platine !

Événements Hyakki Yako: Pendant le jeu, vous pouvez grandes places dans le jeu parfois sur un événement spécial rencontrer. Cette Hyaki Yako sont essentiellement défilés de fantômes, qui commencent un combat plus important lorsque vous entrez là-dedans. Vous l’obtenez en récompense des fantômesqui finalement vous nécessaire pour le 100%.

Mais depuis ça événements aléatoires vous devriez vous rendre rapidement au grand carrefour de Shibuya à intervalles réguliers et espérer que cela vous facilitera la tâche à la fin. Vous pouvez utiliser les défilés pour obtenir certains des Trophées de bataille Récupérer.

Vaincre Forlorn et Forsaken: Vous avez besoin des deux types d’ennemis pour Les heures de visite sont terminées. Ceux-ci sont Enfants en gilet jaune ou rouge. elle apparaître au hasard et fuyez si vous vous en approchez trop. Parce que parfois durer plusieurs heures peut jusqu’à ce qu’elle revoir vous devriez saisir votre chance de les vaincre dès que possible.

Point de non retour: Après le chapitre 4 on vous demandera déjà si vous voulez vraiment continuer, car alors vous tout d’abord ne plus retourner dans le monde supérieur pouvez. Mais ne t’inquiète pas, car après l’histoire tu recommences juste avant Point de non retour et puis c’est toi possible de terminer toutes les missions secondaires et trouver des objets de collection.

Avec ces conseils, vous devriez pouvoir obtenir le platine dans Ghostwire Tokyo.