Ghosts Star Rose McIver parle du processus de tournage très « technique » de l’émission

Des fantômes est un spectacle qui suit une femme nommée Samantha Arondekar (Rose McIver), qui décide de transformer un manoir du nord de l’État de New York en chambre d’hôtes aux côtés de son petit ami Jay (Utkarsh Ambudkar). Cependant, après que Sam ait vécu une expérience de mort imminente, elle découvre que la maison est hantée par huit esprits différents qui doivent maintenant coexister avec le couple.

Comme Sam est le seul de la série à pouvoir voir les fantômes, de nombreuses scènes doivent être tournées deux fois. Selon McIver lors d’une interview avec Variété, depuis leur tournage à Montréal et c’est canadien français, ils l’appellent «fantômes» et «sans fantômes» — avec des fantômes et sans fantômes. Ainsi, les scènes sont généralement tournées d’abord avec les esprits, puis sans esprits.

« C’est définitivement plus technique que ce à quoi je m’attendais pour une sitcom d’une demi-heure. Nous nous amusons beaucoup sur le plateau, mais c’est certainement l’une des choses que j’ai le plus concentrées sur un projet – essayer de me souvenir physiquement où se trouvent les gens, dont la voix venait d’où, les énergies qu’ils donnaient chacun à chaque prise, [which] Je veux correspondre.

McIver a dit qu’elle essayait de prendre une empreinte photo de ce qu’ils faisaient pendant la scène et quand ils étaient partis. Puisqu’il y en a 10, l’ensemble du projet est un énorme exercice d’écoute. Assurez-vous qu’ils font assez de place pour tout le monde, se servent mutuellement et s’installent pour le renverser. Selon elle, c’est ce qui fonctionne si bien dans le projet. « C’est un casting très généreux. »

« C’est aussi très technique pour notre équipage. Par exemple, on ne peut pas faire bouger un meuble sur lequel ils sont assis. Par exemple, lorsqu’un des gars s’assoit sur un lit, pour ne pas laisser d’empreinte physique, ce que nous ferions normalement, il place une planche de bois sous les draps. Il y a beaucoup de petits détails comme ça auxquels les gens doivent penser tout le temps. Pour quelque chose qui finit par être très amusant, j’ai beaucoup de respect pour toute la concentration qui y a été consacrée.

Rose sur Être Sam

En ce moment, McIver tourne activement la saison 2 de Des fantômes, qui est basé sur l’émission britannique du même nom. Selon l’acteur, la feuille de route des deux émissions est la même, avec le même principe et certains des mêmes personnages. Cependant, toutes les opportunités qu’ils avaient de fonder leurs propres vérités et idées ne feraient qu’aider la propriété créative des personnages.

« J’ai regardé les premiers épisodes de la série britannique originale. À un moment donné, je vais plonger et le terminer, mais je voulais vraiment avoir un bon élan avec ce que nous créions, sans avoir l’impression que nous essayions simplement de faire une imitation. Je suis un grand fan des premiers que j’ai vus, mais je ne voulais pas trop m’énerver en regardant Charlotte [Ritchie] clouez absolument la performance comme elle le fait. Je voulais construire mon propre truc », a déclaré McIver.

Lorsqu’il s’agissait de s’approprier le personnage et de différencier Sam d’Alison (Ritchie) de la série originale, McIver a déclaré qu’elle ne pensait pas que cela devenait quelqu’un d’autre. Pour elle, cela ajoute une couche supplémentaire de travail dont elle ne pense pas avoir besoin. Au lieu de cela, McIver aime enlever ce qui ne sert pas Sam dans Rose. Comme s’identifier au besoin de Sam de plaire aux gens.

«Je vais venir au personnage et dire: ‘Quelles parties de Rose résonnent vraiment avec Sam? Qu’est-ce que je peux en quelque sorte affiner en moi qui lui ressemble? ‘ »

Une des différences entre Sam et Allison est que Sam a tout un épisode centré sur sa mère, qui est elle-même devenue un fantôme. McIver a abordé le tournage avec l’état d’esprit selon lequel Sam, qui s’est toujours attaché à résoudre les problèmes de tous les autres, n’a pas été en mesure de faire la paix avec la dynamique qu’elle avait avec sa mère. C’est pourquoi Sam ayant Jay est si vital pour elle.