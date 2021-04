Ghosts ‘n Goblins Resurrection tente à nouveau sur PS4 à partir du 1er juin

Ghosts ‘n Goblins Resurrection, le renouveau rétro de Capcom qui a été lancé sur Nintendo Switch plus tôt dans l’année, lancera sa lance sur PlayStation 4 à partir du 1er juin. Comme c’est le cas avec les titres originaux, vous assumerez à nouveau le rôle du vaillant chevalier Arthur, alors que vous vous frayez un chemin à travers des niveaux de plus en plus difficiles, dans le but de sauver la princesse du seigneur démon.

Plusieurs niveaux de difficulté ainsi que des chemins uniques à travers la campagne vous permettent d’adapter l’expérience à vos compétences, même si vous devez toujours vous attendre à une aventure pénible. Si vous avez trop peur pour le braver seul, le titre prend également en charge la coopération en canapé à deux joueurs. Vous pouvez consulter une nouvelle bande-annonce pour la version multiformat ci-dessus.