Ghosts ‘n Goblins Resurrection révèle une nouvelle bande-annonce, une nouvelle difficulté et des phases

Capcom dévoile un deuxième trailer pour le remake du classique d’arcade Ghosts ‘n Goblins Resurrection avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Capcom fait partie de ces entreprises avec un énorme catalogue de classiques pour instiller immédiatement la nostalgie dans le public. C’est le cas clair qu’ils ont en main avec le nouvelle bande-annonce de Ghosts ‘n Goblins Resurrection. Non seulement le développeur met en évidence les grands points avec lesquels ce titre d’arcade a brillé à l’époque: ils font également ressortir certaines des fonctions à présenter à un public plus jeune. C’est un titre qui célèbre avant tout la difficulté et les défis, comme ils nous le disent sur leur blog officiel.

La nouvelle bande-annonce nous laisse toutes sortes de détails. La première chose qui ressort est la possibilité de jouer quatre modes de difficulté. Quiconque a joué à l’une des versions précédentes de Ghosts ‘n Goblins sait dans quel cauchemar nous sommes. Heureusement pour cette occasion, nous aurons des options variées avec des variations exceptionnelles telles que le nombre d’ennemis, d’objets obtenus et plus encore. le Phases de l’ombre, des versions révisées et plus sombres des niveaux qui composent la campagne. Ce sera un moyen de revisiter l’histoire avec de nouveaux défis à relever, de plus grandes difficultés et de nouvelles surprises.

La chose importante que nous pouvons garder de la bande-annonce de Ghosts ‘n Goblins Resurrection est que peuvent maintenant être réservés dans l’eShop. Le remake des aventures de Sir Arthur arrive sur la console Nintendo Switch le 23 février prochain, ce qui est dit bientôt. Pour le moment, il n’y a aucune mention de son arrivée sur d’autres plates-formes que le jeu pourrait atteindre. Ce qu’il nous reste, c’est que cela pourrait bien être le premier de nombreux classiques de Capcom à bénéficier d’un traitement spécial en tant que remake.