Ghostrunner pour Nintendo Switch révèle sa nouvelle date de sortie

Ghostrunner, le jeu vidéo développé par Un niveau de plus, Royaumes 3D Oui Ferronnerie de Slipgate, est devenu l’une des surprises les plus agréables de l’actuel 2020. Malgré le fait que, depuis son annonce l’an dernier, le titre devait être une excellente expérience, il a fini par devenir l’un des meilleurs jeux de l’année, se projetant ensuite vers Nintendo Switch, Xbox Series et PlayStation 5 dans le cadre de son ambition. Cependant, la version pour la première des consoles mentionnées a été retardée, étant prévue pour un jour indéterminé du mois de novembre en cours.

Cependant, selon ce qui a été indiqué par GamingBolt, le titre a déjà une nouvelle date de sortie pour l’hybride de Nintendo: 10 novembre. Autrement dit, dans moins d’une semaine, les utilisateurs de l’appareil Big N pourront profiter du voyage effréné et spectaculaire vers la tour du Dharma, et les joueurs qui achèteront le produit avant le 10 décembre auront accès à deux katanas En jeu exclusif, y compris celui qui ne sera disponible que pour cette édition de la tranche.

Ghostrunner, Nous nous en souvenons, est disponible pour PC, Xbox One et PlayStation 4, alors qu’il arrivera sur Nintendo Switch le 10 novembre et, plus tard, pour Xbox Series X / S et PlayStation 5. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, nous vous recommandons de lire notre une analyse du même, dont la conclusion cite: « Ghostrunner est l’un des meilleurs jeux de l’actuel 2020, offrant l’une des expériences les plus agréables, uniques et immaculées parmi ses pairs. Avec un équilibre cliniquement précis entre la résistance et la facilité, entre la plate-forme et le combat, et entre la mise en scène et la fonctionnalité, nous sommes avant un travail rond, dont les erreurs, bien qu’évidentes, ne parviennent pas à contredire l’ampleur de leurs réalisations. En termes synthétisés, un film avec le joueur, l’ultime consommation kinesthésique, visuelle et auditive des fantasmes les plus purs de chaque enfant qui, en regardant une bande-annonce, s’imagine reproduire les exploits épiques avec un contrôleur dans ses mains« .

