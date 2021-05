Ghostrunner 2 révélé, premier jeu toujours à venir sur PS5

Non seulement une version PlayStation 5 de Ghostrunner sortira d’ici la fin de 2021, mais elle recevra également une suite. 505 Games a confirmé que la suite est actuellement en développement, fonctionnant avec un budget initial de 5 millions d’euros des créateurs du premier jeu One More Level. L’annonce intervient alors qu’elle dépasse les 600 000 ventes dans le monde. Une fenêtre de sortie n’a pas été attachée au suivi, mais avec le titre original arrivant sur PS5 avant la fin de l’année, il serait probablement prudent de supposer que Ghostrunner 2 ne sortira pas avant 2022 au plus tôt.

Dans un communiqué de presse, le co-PDG de Digital Bros, Raffaele Galante, a déclaré: « Nous sommes particulièrement enthousiasmés par la future version de Ghostrunner 2. Avec One More Level, nous avons créé un jeu vidéo passionnant et engageant. Cette nouvelle collaboration renforce la présence de 505 Games. sur le marché polonais du jeu vidéo, une réalité désormais parmi les premières en Europe pour le développement de jeux vidéo, de nouveaux projets et de talents. Nous continuerons à porter une attention particulière au marché polonais pour améliorer et élargir constamment notre portefeuille de produits avec des jeux vidéo capables de satisfaisant les goûts de toute la communauté des joueurs. «

