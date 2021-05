Ghostrunner 2 annoncé pour PS5, Xbox Series X et PC

505 matchs A révélé Ghostrunner 2 pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X / S. Le premier Ghostrunner est sorti en octobre dernier pour la PlayStation 4, la Xbox One, le PC et la Nintendo Switch, mais le nouveau jeu profitera du matériel de nouvelle génération.

Nous sommes ravis d’informer la communauté Ghostrunner que Ghostrunner 2 a été annoncé! Vous pouvez lire plus de détails sur cette annonce massive ci-dessous. Plus de détails suivront bientôt. Rejoignez-nous sur https://t.co/5UagraKOtB pour discuter de cette annonce avec la communauté. pic.twitter.com/jJmoAVzVf8 – Ghostrunner (@GhostrunnerGame)

Le titre s’est vendu à plus de 600 000 exemplaires sur toutes les plateformes, ce qui a probablement influencé le feu vert de la suite. En plus du nouveau jeu, une version nouvelle génération du premier est également en préparation. Ghostrunner. Dans une annonce partagée sur Twitter, 505 Games a révélé que la suite aura un budget doublé par rapport au précédent Ghostrunner.

Pour le moment, très peu d’informations sur la suite à venir ont été révélées. Aucune date de sortie n’a été mentionnée dans le communiqué de presse, mais la version nouvelle génération du premier Ghostrunner sera disponible fin 2021.

La mise à jour de nouvelle génération sera gratuite pour ceux qui ont déjà acheté le jeu sur PS4 ou Xbox One.

Avant la sortie de la mise à jour, les joueurs existants ont également d’autres mises à jour à attendre. Cet été verra la sortie d’un nouveau mode de jeu, de nouveaux packs, d’un nouveau pack de variétés, et plus encore.