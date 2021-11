Ghostface s’attaque à Sidney Prescott dans une nouvelle affiche Scream

Une paire de nouvelles affiches pour la prochaine suite de Scream taquine la terreur à venir. La première feuille présente le dernier porteur du masque emblématique Ghostface brandissant une lame avec une mauvaise intention, qui reflète le visage déterminé de l’héroïne de la franchise Sidney Prescott. Mais qui sera le tueur derrière le masque cette fois ?

La deuxième affiche rappelle les images magiques d’antan et présente à nouveau la bouche et les yeux béants terrifiants de Ghostface cachés dans l’image provoquant des maux de tête. Pliez les yeux et vous verrez l’icône d’horreur, avec l’affiche associée à la menace inquiétante, « Vous me verrez », pour faire bonne mesure.

Se déroulant vingt-cinq ans après qu’une série de meurtres brutaux ait choqué la paisible ville de Woodsboro, Pousser un cri présente un nouveau tueur, qui a enfilé le masque Ghostface et commence à cibler un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé mortel de la ville. Sidney Prescott (Neve Campbell), Gale Weathers (Courteney Cox) et Dewey Riley (David Arquette) retrouvent leurs rôles emblématiques dans Pousser un cri aux côtés de Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown et Sonia Ammar.

Paramount Pictures s’est associé à Spyglass Media pour coproduire et distribuer Pousser un cri, qui a Prêt ou pas duo Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett à bord pour réaliser. James Vanderbilt et Guy Busick co-écrivent le scénario, avec des producteurs comme Vanderbilt, Paul Neinstein et William Sherak, avec Kevin Williamson comme producteur exécutif.

Le projet a depuis été décrit par la star de retour Courteney Cox comme une « nouvelle franchise » plutôt que comme un redémarrage ou une suite direct. « C’est le cinquième … ce n’est pas Scream 5, cependant », a expliqué Cox. « C’est Scream. Les réalisateurs sont incroyables, ils le font absolument… c’est une nouvelle franchise… C’est branché. C’est effrayant. C’est juste un nouveau Scream. Ce n’est pas un redémarrage, ce n’est pas un remake, c’est juste un tout nouveau lancement. Je pense que ça va être fantastique. »

La nouvelle venue de la franchise Melissa Barrera a quant à elle taquiné la terreur de la suite, s’adressant aux médias sociaux pour révéler qu’ils ont maintenant vu la version finale du film et que « Vous n’êtes pas prêts ». Plus tôt cette année, Barrera a offert l’assurance aux fans de la franchise slasher de longue date, déclarant que les efforts des réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett ne manqueront pas de rendre le public heureux. Ou plutôt, terrifié. « Matt et Tyler y apportent leur fraîcheur, mais nous honorons Wes [Craven] », a déclaré Barrera à Variety. « Je pense que cela rendra les fans heureux, mais aussi attirera un nouveau public pour les films, ce qui me passionne. Je ne pouvais pas le croire ; J’étais fan tout le temps. A chaque fois qu’ils criaient ‘coupez’, je disais aux réalisateurs : ‘Prenez-nous une photo !' », s’est exclamé l’acteur. « Maintenant, Courteney est une amie très proche. Ils sont tous tellement incroyables et j’ai adoré ça. Je suis tellement excité pour janvier. »

Avec Mason Gooding, Jenna Ortega et Jack Quaid aux côtés de David Arquette, Neve Campbell, Courteney Cox, Roger L. Jackson et Melissa Barrera, Pousser un cri est prévu pour le 14 janvier 2022 par Paramount Pictures.

Sujets : crier 5, crier