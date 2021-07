Ghostface revient dans un premier regard sur Scream

Nous avons notre premier aperçu du retour de Ghostface l’année prochaine Crier 5. que les réalisateurs insistent pour que vous appeliez simplement Pousser un cri, tout comme le 2018 Halloween et son titre rétroactif. Après avoir terminé le tournage en Caroline du Nord l’année dernière, les cinéastes ont récemment terminé le processus de post-production avant la sortie du film au début de 2022. Le co-réalisateur Matt Bettinelli-Olpin a confirmé dans un article sur Twitter que le projet était terminé avec une photo qui révélait les Pousser un cri titre présenté dans l’ouverture du film.

Maintenant, plus de photos des dernières sessions de montage de Scream ont été dévoilées sur Instagram par Greg Russell, qui a travaillé en tant que mixeur sur le projet. Parmi eux, notre premier regard sur Ghostface avec les cinéastes posant devant un écran avec le masque emblématique. Une autre image montre le masque à l’écran plus loin pendant le processus de montage, et les fans d’horreur l’ont partagé en masse sur les réseaux sociaux.

Le premier look officiel de ‘Ghostface’ dans SCREAM (2022)#ScreamMovie… En salles le 14 janvier 2022. pic.twitter.com/K99A1ME6J8 – Ghostface (@GhostfaceTalks_) 10 juillet 2021

Notre premier regard sur Ghostface à l’écran dans le cinquième volet #SCREAM5pic.twitter.com/Bj1dgmpa2B – STABATHON (@stabathon_) 10 juillet 2021

« Quel plaisir ce fut de passer ce dernier mois au Formosa Group avec Karen Baker Landers et toute l’équipe Sound de Pousser un cri. Des cinéastes super amusants et une partition très cool de Brian Tyler. Conception sonore douce de Karen, Peter Staubli et Chris Smith. J’ai eu une explosion et merci encore », lit-on dans le message original de Russell.

La semaine dernière, Matt Bettinelli-Olpin a également partagé une image révélant l’équipe travaillant sur le logo d’ouverture du film. Il a également révélé que le projet est officiellement dans la boîte, ajoutant le hashtag #ForWes comme moyen de rendre hommage à Crier 1-4 réalisateur Wes Craven.

SCREAM (2022) est terminé ! Nous sommes ravis que vous le voyiez tous bientôt. #ForWespic.twitter.com/XsBYCCrtlr – Matt Bettinelli-Olpin (@BettinelliOlpin) 7 juillet 2021

Bettinelli-Olpin dirige Pousser un cri avec Tyler Gillett sur un scénario de James Vanderbilt et Guy Busick. En partie suite et en partie redémarrage, le film ramène plusieurs favoris des fans de la franchise tout en relançant la franchise de films slasher pour une nouvelle génération. Parmi ceux qui reviennent se trouve Roger L. Jackson en tant que voix de Ghostface, ce qui signifie que la même voix familière sera présentée avec le masque d’origine.

Les autres personnages de retour incluent Neve Campbell dans le rôle de Sidney Prescott, David Arquette dans le rôle de Dewey Riley, Courteney Cox dans le rôle de Gale Weathers et Marley Shelton dans le rôle de Judy Hicks. Pendant ce temps, le nouveau Pousser un cri met également en vedette Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, Dylan Minnette, Jasmin Savoy Brown, Sonia Ben Ammar, Mikey Madison, Mason Gooding et Kyle Gallner.

Les détails de l’intrigue sont en grande partie inconnus à l’heure actuelle, mais comme pour ses prédécesseurs, le film présentera un nouveau tueur (ou tueurs) de Ghostface masqué se lançant dans une tuerie. De nombreux fans de longue date se méfient de la poursuite de la franchise sans l’implication du réalisateur de la série Wes Craven après sa mort en 2015. C’est un bon signe que Campbell et d’autres membres de la distribution originale sont à bord, car toutes les personnes impliquées veulent honorer Wes avec le film.

Les fans apprécieront également que le masque Ghostface original soit de retour pour le nouveau film. Dans l’adaptation de la série télévisée développée par MTV, le masque a été repensé, bien que l’intrigue de base soit restée la même. Certains fans ont peut-être été préoccupés par le fait que le nouveau film modifie également la conception du masque, mais il est clair maintenant que ce n’est pas le cas.

Pousser un cri devrait sortir en salles par Paramount Pictures le 14 janvier 2022. Le premier aperçu du retour de Ghostface a été révélé par Greg Russell sur Instagram.

