Ghostface est prêt à tuer dans de nouvelles images Scream

De nouvelles images de Scream, la cinquième entrée de la franchise emblématique de méta-horreur de Wes Craven, sont arrivées et montrent Ghostface prêt à tuer à nouveau. Les images montrent un couteau ensanglanté, une victime potentielle et un dur à cuire Sidney Prescott (Neve Campbell) à la recherche du tueur. Partageant son titre avec le film original, Pousser un cri est une continuation des films de Wes Craven et présente une nouvelle génération de personnages plus jeunes qui sont terrorisés par Ghostface. David Arquette et Courteney Cox reprennent leurs rôles d’habitués de la franchise Dewey Riley et Gale Weathers, avec Marley Shelton de retour en tant que Judy Hicks de Crier 4 et Roger L. Jackson comme voix de Ghostface.

Paramount Pictures a récemment publié les images via Total Film. Les photos confirment également que le 261 Turner Lane, ou la maison Macher – le cadre final de Pousser un cri (1996), paraîtra dans Pousser un cri (2022). Il appartient à l’un des nouveaux personnages du film. Sur les images, Sidney est également vu dans la maison brandissant une arme à feu. Et pour ceux qui se demandent qui cette personne est allongée devant Ghostface, c’est Kyle Gallner en tant que personnage nommé Vince.

Avec seulement quelques mois avant Pousser un cri premières, le marketing bat son plein pour le film. La bande-annonce officielle de Pousser un cri abandonné le mois dernier à un excellent accueil de la part des fans et tout le monde est ravi de savoir ce qui attend leurs personnages préférés. Les détails de l’intrigue sont délibérément limités pour contenir les spoilers et offrir un film tout aussi amusant et imprévisible que les précédents. Qui sera le tueur cette fois ? Eh bien, même les acteurs ne connaissent pas la réponse, car plusieurs scripts leur ont été remis et plusieurs fins ont été filmées.

Prêt ou pas les barreurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett dirigent Pousser un cri à partir d’un script écrit par James Vanderbilt (Zodiaque, L’incroyable homme-araignée) et Guy Busick (Prêt ou pas, château de Pierre). Kevin Williamson, l’auteur de l’original, est à bord en tant que producteur exécutif et a assuré que l’héritage de Wes Craven est entre de bonnes mains. En parlant d’héritage, la dernière fille de l’original, Sidney Prescott, et ses amis Dewey et Gale, ne sont pas les victimes cette fois. En fait, ce sont eux qui poursuivent le mystérieux tueur pour protéger un groupe d’adolescents sans méfiance à Woodsboro. Nous avons également appris de la bande-annonce que le nouveau tueur cible des personnes liées aux tueurs originaux de Ghostface.

Les nouveaux membres de la distribution incluent Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding, Jack Quaid, Dylan Minnette, Jasmin Savoy Brown, Sonia Ben Ammar, Mikey Madison et Kyle Gallner. Neve Campbell a révélé à Total Film pourquoi elle était revenue dans la franchise, en déclarant : « J’avais peur à l’idée que Scream soit relancé par quelqu’un d’autre. Quand le film est sorti, j’ai pensé : » Oh, non ! « . Et puis j’ai regardé Prêt ou pas, et je me suis rendu compte qu’ils étaient superbement talentueux, et que leur film était certainement en accord avec le ton des films Scream. Et dans la lettre, ils disaient qu’ils étaient devenus réalisateurs à cause de Wes Craven, et à cause de la Pousser un cri films. Et donc cela semblait juste être le bon ajustement. »

Ghostface prend-il le dessus sur Sidney cette fois-ci ? Dewey va-t-il enfin mourir ? Stu Macher est-il vivant ? Toutes les questions recevront une réponse et les théories des fans seront mises au repos lorsque Pousser un cri sort l’année prochaine. Paramount Pictures sortira Pousser un cri dans les salles de cinéma le 14 janvier 2022. Les nouvelles photos ont été publiées sur GamesRadar.

Sujets : Crier 5