Ghosted : premier trailer et art principal du nouveau film d’Ana de Armas avec Chris Evans

Chris Evans et Ana de Armas joueront dans Fantôme, le nouveau film sur Apple TV +. Découvrez la première bande-annonce et l’art principal!

©IMDBAna de Armas et Chris Evans

Le duo entre Chris Evans et Ana de Armas Il a toujours été très plébiscité par le public. Depuis que les acteurs ont montré une si grande chimie sur le premier film qu’ils ont travaillé ensemble, les fans ont toujours voulu les revoir sur le petit écran. Et maintenant, cela se reproduira avec la première de Fantômele nouveau film dans lequel les deux joueront.

Bien qu’il ait déjà été confirmé que Chris Evans et Ana de Armas n’ont rien de plus qu’une relation d’amitié entre eux, la vérité est que leur chimie est imparable. Et ainsi il a été démontré, une fois de plus, dans Fantômele nouveau film Apple TV+ qui vient de sortir sa bande-annonce officielle, mais aussi le premier art principal de celui-ci.

Fantôme C’est une combinaison de drame, de romance et de beaucoup d’action. Aussi, bien sûr, la comédie puisque Chris Evans embarque dans un rôle gentil et Ana de Armas brille avec un personnage plein de surprises. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, ce film aura la participation d’Adrien Brody créant ainsi un trio incomparable.

La bande-annonce, l’art officiel et le synopsis de Ghosted :

Synopsis:

Cole (Chris Evans), un homme très bon et honnête, tombe éperdument amoureux de l’énigmatique Sadie (Ana de Armas), mais fait ensuite la découverte choquante qu’elle est un agent secret. Avant de pouvoir décider d’un deuxième rendez-vous, Cole et Sadie se lancent dans une aventure internationale pour sauver le monde.

Bande annonce officielle:

Art principal :

