« Ghostbusters : The Legacy » : quels sont les succès du film nostalgique qui rend hommage à The Ghostbusters

Passé 37 ans depuis le film de Ghostbusters Elle a fait irruption à l’écran pour transpercer le cœur des enfants et des adultes qui se souviennent d’elle avec tendresse à ce jour. Et est-ce le chemin son directeur Ivan Reitman et son casting dirigé par Bill Murray Il savait combiner les comédie avec science-fiction, non seulement conquis les téléspectateurs mais aussi les professionnels de l’industrie qui l’ont reconnue avec deux Oscars et trois Golden Globes. Il semblerait que ce qui s’est passé en 1984 C’était dans le passé, mais la vérité est qu’il est plus vivant que jamais.

En ce sens, il arrive Chasseurs de fantômes : l’héritage, un film réalisé par Jason Reitman -Fils du réalisateur original- qui reprend ces éléments présentés il y a des années pour leur donner un nouveau look sans perdre le la nostalgie comme attraction principale. Et voici le premier défi du film : présenter une histoire captivante pour les fans qui connaissent tous les détails de la chasseurs de fantômes, en même temps qu’ils doivent impliquer une nouvelle génération de téléspectateurs dans l’intrigue.

Ils l’ont certainement compris. Le nouveau casting dirigé par CArrie Coon, Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Paul Rudd, Logan Kim et Celeste O’Connor parvient à développer l’histoire en excitant même ceux qui n’ont pas vécu le lancement des films précédents à la première personne. A cette occasion, ils racontent le moment où une mère célibataire avec quelques problèmes financiers à résoudre, doit déménager avec ses deux enfants dans une petite ville où les attend l’ancienne maison de son grand-père.

Ce n’est pas tout, car celui qu’ils présentent comme l’homme récemment décédé n’est autre que le Docteur Egon Spengler, un des chasseurs de fantômes originaux qui ont laissé un héritage secret à quiconque peut le déchiffrer. Et ses petits-enfants, Phoebe et Trevor, ils seront plus qu’attirés par cette mission qui les a comme protagonistes. Mckenna Grace et Finn Wolfhard sont chargés d’interpréter ces enfants – ou plutôt adolescents – très différents les uns des autres mais, en même temps, unis comme peu. Les deux représentent les meilleurs acteurs de sa génération et ils présentent une performance remarquable tout au long de la durée du film.

De leur côté, Paul Rudd et Carrie Coon personnifient Callie Spengler et le professeur Grooberson. Il est vrai que l’un et l’autre remplissent correctement leur rôle et donnent à leurs rôles la comédie qui a évidemment besoin chasseurs de fantômes. Cependant, le vrai charme est tenu par le plus jeune, accompagné d’un amusant Logan Kim dans la peau de Podcast, un enfant fanatique d’histoires paranormales.

Du début à la fin, ce nouvel opus de l’univers original de chasseurs de fantômes, parvient à garder l’attention avec une histoire divertissant qui remplit son objectif en privilégiant la comédie, effets spéciaux et la nostalgie des années 80 qui marque sa présence dans chacune des scènes. Et, comme si cela ne suffisait pas, avec une fin et un scène après le générique qui viendra compléter l’hommage au chasseurs de fantômes qui a marqué un avant et un après avec Ivan Reitman il y a des années.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂