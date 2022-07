Ghostbusters : Spirits Unleashed, jeu vidéo : de quoi s’agit-il et quand est-il sorti

Le film de »Ghostbusters » a eu un très grand impact culturel au sein de la culture, accompagnant tous ceux qui ont grandi pendant les années 90. Avec deux premières au cinéma, et une série de dessins animés présentés le matin, les »Ghostbusters » ont fait parler de lui ville.tout, étant l’une des propriétés créatives qui a duré le plus longtemps pour beaucoup avec ses fans.

Malheureusement, lorsqu’une franchise populaire devient un phénomène de la culture pop, le fandom peut devenir divisé et même toxique. Maintenant pour raviver l’émotion après tant d’années, le producteur IllFonic lancera le jeu vidéo »Ghostbusters : les esprits libérés » qui a la chance de revivre l’excitation de la franchise d’une manière qu’aucun autre jeu » Ghostbusters » n’a avant lui.

Cela pourrait aussi vous intéresser : « Le Seigneur des Anneaux », jeu vidéo : de quoi s’agit-il et quand est-il sorti

De quoi parle Ghostbusters : Spirits Unleashed ?

» Ghostbusters: Spirits Unleashed » mettra en vedette deux des membres de l’équipe d’origine, Ray Stantz Oui winston zeddemore. L’histoire suit Zeddemore, qui a transformé les Ghostbusters en un service public lucratif à New York, gagnant de nouvelles recrues capables de porter le flambeau de l’entreprise. Stantz semble être à l’aise dans sa librairie Ray’s Occult, et les deux semblent être les points de départ des missions.

Le jeu vidéo est développé par IllFonic, un studio qui a développé le jeu vidéo populaire » Friday the 13th: The Game ». L’équipe s’est préparée à donner un titre qui respecte et montre de l’amour pour »Ghostbusters », étant un titre parfait pour tous les fans de la franchise. En permettant la personnalisation des personnages, IllFonic dit à tout le monde que n’importe qui peut être un Ghostbuster.

Vous pourriez également être intéressé par : Stray, un jeu vidéo où vous êtes un chat : de quoi il s’agit et pourquoi c’est le Steam le plus recherché







Compte tenu du nombre de petits ajouts qu’IllFonic a inclus dans « Vendredi 13 » de tous les films, il est excitant de penser aux possibilités de « Spirits Unleashed ». Les joueurs pourront ressentir pleinement l’expérience d’être un vrai Ghostbuster, avec le son des flux de pistolets à particules et la possibilité de rechercher un fantôme caché avec le compteur PKE.

Quand est sorti Spirits Unleashed ?

» Ghostbusters: Spirits Unleashed » devrait sortir sur PC via Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S en octobre, novembre ou décembre 2022.