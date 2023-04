Ghostbusters: Les détails de la suite d’Afterlife révélés au CinemaCon

L’événement CinemaCon en cours a révélé de plus amples détails concernant le prochain SOS Fantômes : l’au-delà suite. Lors du panel Sony, une vidéo du plateau mettant en vedette les acteurs de retour, y compris McKenna Grace, Finn Wolfhard, Paul Rudd et Carrie Coon, a été montrée, avec l’écrivain et producteur Jason Reitman apparaissant sur scène aux côtés du réalisateur Gil Kenan.





La vidéo diffusée lors de l’événement aurait montré les quatre membres de la distribution portant des versions classiques du costume familier de Ghostbusters, ce qui signifie que Trevor Spengler de Finn Wolfhard, Phoebe Spengler de Mckenna Grace, Callie Spengler de Carrie Coon et Gary Grooberson de Paul Rudd travailleront tous comme Ghostbusters à part entière dans la suite.

La vidéo a également confirmé que le titre encore sans titre SOS Fantômes : l’au-delà La suite ramènera en effet l’action à Manhattan et retrouvera les personnages introduits dans l’héritage vivant désormais tous ensemble sous un même toit en tant que famille. Et que le toit en question ne sera autre que l’original chasseurs de fantômes caserne de pompiers à New York.

Pendant l’événement, Reitman a réfléchi à la projection SOS Fantômes : l’au-delà à CinemaCon en 2021 aux côtés de son père décédé, chasseurs de fantômes réalisateur Ivan Reitman. « Ce fut une soirée énorme pour moi. C’était la première fois que mon père et moi regardions le film avec un public. Nous montrions le film, c’était juste écrasant », a déclaré Reitman avant de révéler que son père cinéaste ne pouvait s’empêcher de donner un aperçu. « Et à mi-chemin, mon père se penche vers moi… il me chuchote à l’oreille : ‘Tu dois vraiment perdre cette photo de la voiture qui traverse le pont.' »

Sorti l’année dernière, SOS Fantômes : l’au-delà reprend trente ans après la suite de 1989 SOS Fantômes II, et suit une famille qui déménage dans une petite ville, où ils découvrent leur lien avec l’équipe originale de chasse aux fantômes. La suite héritée a été bien accueillie par les critiques et le public, rapportant 204 millions de dollars dans le monde contre un budget de production de 75 millions de dollars, avec une suite annoncée l’année dernière.

Bien que les détails de l’intrigue de la suite restent largement inconnus, nous savons que le film ramènera plusieurs visages familiers de l’original. chasseurs de fantômes. « Le personnage de Winston Zeddemore et de Zeddemore Industries figure fortement dans l’avenir de Ghostbusters », a révélé Jason Reitman précédemment, Ernie Hudson étant prêt à reprendre le rôle de Winston Zeddemore.

Des images récentes du tournage ont également révélé qu’un méchant bien-aimé fera également son retour. Vu pour la dernière fois dans l’original chasseurs de fantômes En 1984, William Atherton reviendra en tant qu’inspecteur trop zélé et irritant de l’Environmental Protection Agency, Walter Peck. Bien que les détails de son rôle soient inconnus, son retour est certainement passionnant.

Réalisé par Gil Kenan à partir d’un scénario co-écrit par Jason Reitman et Kenan, et avec Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Logan Kim, Celeste O’Connor, Carrie Coon, Paul Rudd, Ernie Hudson, William Atherton, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, James Acaster et Emily Alyn Lind, le sans titre SOS Fantômes : l’au-delà la suite devrait être publiée par Sony Pictures Releasing le 20 décembre 2023.