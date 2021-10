Ghostbusters Legacy : enfin un digne successeur – Notre critique de film

L’histoire de Chasseurs de fantômes 3 est long, difficile et extrêmement désagréable pour les fans des originaux, car le chemin vers Jason Reitmans suite officielleen Allemagne le 18 novembre 2021 sous le nom de « Ghostbusters: Héritage » Venir au cinéma a été pavé de toutes sortes d’obstacles tels que la désinformation et les changements de direction désagréables.

Il était une fois un certain dessin animé comme la seule et vraie suite, alors c’était en fait un jeu vidéo décent, et à la fin ils voulaient que nous soyons assez underground Redémarrage du réalisateur Paul Feig allumer. Bon nombre d’entre eux ont alors compris pourquoi l’acteur Bill Murray a simplement pourchassé quelques idées de script à travers la déchiqueteuse.

Quand j’ai fait le premier bande annonce officielle à propos du nouveau film Ghostbusters, et donc des enfants qui utilisent une technologie expérimentale et très dangereuse comme s’ils étaient des jouets, mon enthousiasme était limité pour le moment, mais mon mal d’estomac a vite été remplacé par des papillons.

Ghostbusters: Legacy – À l’intrigue

Il y a une bonne raison pour laquelle le nouveau film ne s’appelle pas Ghostbusters 3 dans l’univers Ghostbusters car c’est l’œuvre de Le fils d’Ivan Reitman Non seulement arrive-t-il au cinéma près de 33 ans après Ghostbusters II, mais l’intrigue se déroule également une bonne trentaine d’années après la deuxième partie et l’approche des créateurs s’est donc adaptée à l’époque actuelle, c’est pourquoi le film ne correspond guère au prédécesseur direct peut être comparé.

Dans notre aujourd’hui, non seulement l’acteur Harold Ramis est malheureusement décédé, mais aussi son personnage légendaire Dr. Egon Spengler. Sa fille, qui a à peine connu son père, a malheureusement de gros problèmes d’argent, c’est pourquoi elle n’a d’autre choix que de déménager dans la ferme de son père avec ses deux enfants, Trevor (Finn Wolfhard) et Phoebe (Mckenny Grace), qui vivent ensemble situés quelque part dans nulle part.

Alors que la mère Callie (Carrie Coon) souffre encore du fait que son père a tout simplement quitté sa famille, Trevor essaie de se retrouver avec une fille et Phoebe, qui en veut beaucoup à son grand-père, découvre que Des fantômes sont réels, leur grand-père n’est pas passé au niveau supérieur et une terrible catastrophe est imminente qui dévorer le monde entier menace.

Ghostbusters: Legacy – Une critique

Vous n’avez qu’à pardonner une chose à « Ghostbusters: Legacy » et à envisager une autre chose pour que vous puissiez vous amuser avec ce travail et que vous puissiez déjà regarder le film en tant que vrai successeur accepter. D’une part, il n’est plus construit comme les deux premiers films, au lieu de Style narratif et structure ajustés pour qu’ils s’intègrent dans l’heure d’aujourd’hui, ce qui correspond également beaucoup mieux au fait que la troisième partie paraîtra en 2021.

Deuxièmement, cette bande n’en est pas vraiment une continuation directe, mais plutôt un Rendez hommage à l’original et en même temps un film qui se concentre sur de nouveaux personnages principaux. La vieille garde, composée de Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson, n’en a qu’une petite, peut-être comparution de cinq minutes, ce qui fait également battre le cœur de certains fans plus vite.

Sinon, « Ghostbusters: Legacy » s’adresse à près de cinquante pour cent à un public plus jeune, qui peut profiter des deux par l’intermédiaire de ses parents ou d’autres représentants des générations plus âgées. Films originaux est venu et y a pris goût. Les autres cinquante pour cent de faveur du curry avec ceux qui ont grandi avec « Ghostbuster » et « Ghostbusters II » et chacun correspondant œuf de Pâques Dans le nouveau film, aspirez avec délectation comme une éponge.

Mais l’œuvre de Jason Reitman n’a pas seulement été écrasée par toutes sortes d’allusions, elle s’incline également dans d’autres domaines avant les débuts, qui incluent l’antagoniste, le Effets pièges et l’élaboration des esprits. Du L’humour et l’intrigue ainsi que les personnages correspondent également parfaitement au cahier des charges et font facilement oublier que ce film n’est que partiellement impliqué Suite est.

Même dans le domaine de approche technique, avec les réglages de l’image, les travellings et la structure de la scène, « Ghostbusters 3 » rappelle toujours l’original, c’est pourquoi la bande est pardonnée de ne pas copier les deux premières parties une à une, mais suit son propre chemin, les possibilités restent ouvertes pour l’avenir.

Ghostbusters: Legacy – Une suite digne

Le troisième volet de cette série emblématique n’a quelques ralentis et résiste à beaucoup dans les situations au rythme lent Comédie de situation et extrêmement sens de l’humour sec par-dessus l’eau. Les deux approches rappellent également beaucoup les originaux, c’est pourquoi les amis des classiques devraient être ravis ici aussi.

Bien qu’il n’y ait pas vraiment d’explication pourquoi une fille de douze ans avec le Équipement des scientifiques peut si bien gérer, mais au moins suffisamment d’indices pour rendre cette circonstance supportable pour les gros râleurs. Un couple Trous logiques bien sûr il y a encore des lacunes, mais elles ne sont représentées qu’en petit nombre et n’ont que peu ou pas d’importance.

Il n’y a qu’une seule circonstance qui ne se produit que dans la finale, mais qui a déjà été annoncée plusieurs fois à l’avance, ce qui peut frapper l’estomac des téléspectateurs amateurs de détails. Mais comme c’est le seul vrai Argument négatif nous intégrons simplement cette approche dans un Piège fantôme et laissez-le là.

En matières Agissant et Elaboration des personnages Je ne peux pas non plus utiliser le pied de biche de la critique négative, c’est pourquoi je me limite à louer « Ghostbuster: Legacy » pour la façon dont le film gère l’équilibre Essence des pièces d’origine à maintenir et en même temps à mettre dans le présent. Un exploit à voir, dont Jason Reitman peut être fier.

Ghostbusters: Legacy – Conclusion

Pour vraiment pouvoir décrire pourquoi « Ghostbusters 3 » est un film si réussi, il faudrait plus d’espace, mais l’essentiel est que je voudrais vous assurer que seuls ceux qui espèrent que le sentiment de le regarder ne s’amusera pas avec ce film ne s’amuseront pas avec lui pour pouvoir reconstituer les deux premières rayures comme un enfant après tant d’années. Ceux qui vont au cinéma sans réservation s’amuseront certainement et ceux qui sont aussi ouverts à la nouveauté s’amuseront beaucoup.