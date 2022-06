Ghostbusters aura une nouvelle série animée sur Netflix

Une nouvelle série animée de »Ghostbusters » commence son développement. Selon de nouveaux rapports, Netflix travaille à ramener le populaire groupe de chasseurs d’esprits dans le monde de l’animation. Bien que les détails soient encore très rares, il a été confirmé que Jason Reitmann Oui Gil Kenan de la société de production Ghost Corps, Inc. sont sur le projet en tant que producteurs exécutifs, ainsi que le soutien de Sony Pictures Animations.

L’approche que prendra la nouvelle série « Ghostbusters » reste encore un mystère, car alors que de nombreux fans attendent le retour de l’équipe originale composée de Peter Venkman, Ray Stantz, Ego Spengler et Winston Zeddemore, l’adaptation animée pourrait aussi avoir casting du dernier film sorti »Ghostbusters : The Legacy ». Réalisé par Reitman, la suite de la franchise se concentre sur une jeune génération de chasseurs de fantômes joués par Finn Wolfhard, Mckenna Grace et Paul Rudd.

La franchise emblématique de comédie et d’horreur comportait auparavant une série de dessins animés de 1986 intitulée « The Real Ghostbusters », qui présentait le même groupe de personnages des films originaux, racontant diverses aventures de l’équipe avec Slimer, un animal de compagnie spectral qui était son fidèle un compagnon. L’émission était si populaire à la télévision qu’elle a duré sept saisons.

Jason Reitman a précédemment exprimé son enthousiasme pour l’avenir de » Ghostbusters », ayant une grande capacité à montrer différents concepts avec différents réalisateurs. « Je veux voir les films Ghostbusters de tous mes réalisateurs préférés. Et nous espérons que ‘The Legacy’ prépare le terrain pour cela. » le père de Reitman, Ivan Reitmana réalisé les deux films originaux d’action réelle.

En plus de la série animée, lors du CinemaCon de cette année, Sony a confirmé qu’il travaillait sur une suite à »Ghostbusters: Legacy ». Cependant, on sait seulement que le projet est sur la table, mais on ne sait pas quel sera l’intrigue ou son objectif principal, mais le casting du film devrait revenir.