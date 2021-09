Ghostbusters : Afterlife va surprendre tout le monde, selon Sigourney Weaver

Cela fait 37 ans que « Ghostbusters » est sorti sur grand écran, devenant un véritable phénomène culturel dont, après une suite sortie cinq ans plus tard, ses fans attendaient avec impatience une suite qui puisse enfin clore le cycle de son casting de personnages attachants. .

Ignorant complètement le redémarrage répudié de 2016, après une longue attente reportée par la pandémie, nous verrons cette année dans les salles « Ghostbusters: Afterlife », un film écrit et réalisé par Jason Reitman, fils du cerveau derrière la franchise originale, Ivan Reithman. Un film qui, à en juger par ses avancées, promet d’unir une nouvelle génération de téléspectateurs et de fans du film original dans une nouvelle et passionnante aventure.

Selon l’actrice Sigourney Weaver, ce sera sans aucun doute un film qui surprendra tous les téléspectateurs. L’actrice nominée aux Oscars était chargée de jouer Dana Barrett, une violoncelliste d’orchestre qui devient l’un des premiers clients de ce groupe particulier d’enquêteurs paranormaux et dont le personnage redevient pertinent dans sa suite.

Weaver a confirmé qu’il reviendrait une nouvelle fois dans son personnage avec Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson, tandis que le scénario du film se chargerait de rendre hommage à Harold Ramis, décédé en 2014. Cependant, l’actrice pourrait Je ne peux m’empêcher d’exprimer son enthousiasme lors d’une récente conversation avec EW, en déclarant ce qui suit :

C’est plein de coeur. Elle est très drôle, très charmante. Et cela surprendra tout le monde. C’est simplement une bande glorieuse.

La voix de Weaver rejoint les vagues impressions que Murray et Aykroyd ont présentées ces derniers mois sur le résultat final de la bande. Même si cela ne suffisait pas, les premières projections test de « Ghostbusters Afterlife » indiquent que le public et les critiques ont été fascinés par ce que Reitman et son père (producteur exécutif) ont préparé.