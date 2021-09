Ghostbusters: Afterlife va « surprendre tout le monde » insiste sur le retour de la star Sigourney Weaver

La suite à venir Chasseurs de fantômes : l’au-delà reçoit des éloges de l’une de ses stars de retour. Alors que le nouveau film suivra principalement une nouvelle distribution de personnages, nous savons que plusieurs favoris des fans des deux versements originaux seront de retour. Parmi eux se trouve l’original chasseurs de fantômes Star Sigourney Weaver, qui rejoindra ses anciens amis en reprenant le rôle de Dana Barrett.

Avant la large diffusion de Chasseurs de fantômes : l’au-delà en novembre, Sigourney Weaver a dévoilé ce à quoi les fans peuvent s’attendre. L’actrice était récemment au Festival Central Lounge d’ET Canada pour aider à promouvoir la première au TIFF de son dernier film, La bonne maison. Au cours de sa conversation avec ET Canada, Weaver a été interrogée sur Vie après la mort, étant donné les niveaux d’anticipation de nombreux fans pour sa sortie. Les chasseurs de fantômes La star ne peut évidemment pas être trop spécifique, mais Weaver propose cette description du film.

« C’est plein de cœur. C’est très drôle. C’est très charmant. Et ça surprendra tout le monde. C’est juste un film glorieux. »

Près de quatre décennies plus tard, Weaver s’est également penché sur l’original chasseurs de fantômes. À l’époque, elle a déclaré que l’objectif était simplement de « faire un film merveilleux », ne sachant pas qu’il y aurait jamais de séquelles. Après chasseurs de fantômes s’est avéré être un succès retentissant, la suite Chasseurs de fantômes II est sorti en 1989 avec Weaver de retour dans le rôle de Dana. Elle a ensuite fait une brève apparition en tant qu’autre personnage dans le redémarrage de Paul Feig sorti en 2016 avant d’accepter de revenir une fois de plus en tant que Dana dans Chasseurs de fantômes : l’au-delà.

Sigourney Weaver est l’une des nombreuses stars originales à revenir dans la nouvelle suite. Ernie Hudson en tant que Winston Zeddemore, Dan Aykroyd en tant que Ray Stantz, Bill Murray en tant que Peter Venkman et Annie Potts en tant que Janine Melnitz sont également de retour pour reprendre leurs rôles. Bien que Harold Ramis soit décédé en 2014, il est honoré que la famille d’Egon soit les personnages centraux de Chasseurs de fantômes : l’au-delà. Carrie Coon, Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Logan Kim, Celeste O’Connor et Paul Rudd sont également à l’affiche.

Dans Chasseurs de fantômes : l’au-delà, « une mère célibataire (Coon) et ses enfants (Grace, Wolfhard) sont forcés de déménager dans une ferme délabrée à Summerville, Oklahoma, laissée par le défunt grand-père des enfants. Les enfants découvrent l’histoire de leur grand-père avec les originaux Ghostbusters, qui ont depuis été largement oubliés par le monde au-delà de leur base de fans.Lorsque des phénomènes surnaturels liés au « Manhattan Crossrip of 1984″ de New York surviennent et menacent le monde, les enfants, ainsi que leur famille et leurs amis, doivent résoudre le mystère vieux de plusieurs décennies de le déménagement de leur grand-père et utiliser l’équipement des Ghostbusters, et devenir leurs successeurs pour le sauver. »

Jason Reitman, fils de l’original chasseurs de fantômes le réalisateur Ivan Reitman, dirige Chasseurs de fantômes : l’au-delà, utilisant un scénario co-écrit avec Gil Kenan. Ivan Reitman est revenu pour servir de producteur. Récemment, Jason a expliqué pourquoi il a accepté le projet, notant qu’il voulait faire le film pour sa famille.

« Je voulais faire un film pour mon père. Et je voulais faire un film pour ma fille », a déclaré Reitman. « Nous voulions faire un film qui avait du mystère, qui riait, qui vous ferait chanter la chanson thème en sortant de la salle de cinéma. Un film où vous pourriez amener vos familles. »

À l’origine, le film était prévu pour une sortie à l’été 2020, mais la pandémie a entraîné plusieurs retards importants. Il a récemment fait sa première mondiale au CinemaCon et devrait maintenant sortir à grande échelle le 19 novembre 2021. Pour sa part, Dan Aykroyd a déclaré qu’il avait hâte de voir les lignes autour du multiplex pour l’ouverture finale de la suite. , suggérant qu’il est préférable de l’apprécier sur grand écran. Cette nouvelle nous vient d’ET Canada.

