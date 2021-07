Ghostbusters: Afterlife Toys révèle le retour de la distribution originale et d’un nouveau chien de terreur

La bande-annonce d’aujourd’hui de Ghostbusters Afterlife nous a donné juste un indice alléchant sur le retour de Ghostbuster original Ray Stantz, alors que nous voyons une librairie d’apparence familière et entendons une voix familière répondre au téléphone et dire: « Nous sommes fermés ». Bien que nous sachions déjà que les membres survivants de l’équipe de démantèlement des années 80 seront de retour dans cette véritable suite du film original de 1984 et de sa suite de 1989, et pas en un clin d’œil et vous manquez le camée. Comme il est normal, il semble que Jason Reitman va nous faire attendre pour voir les gars en action, mais nous avons quand même eu notre première vue de Winson, Peter et Ray en tant que vieux busters grâce à la révélation de Sorties de jouets de la série Plasma de Habro.

Le nouveau Chasseurs de fantômes : l’au-delà les images montrent la gamme complète des jouets sortis pour être liés à la prochaine sortie du film. En plus des chiffres basés sur les ressemblances de Lucky, Trevor, Podcast et Phoebe, la nouvelle génération de Ghostbusters jouée par, dans l’ordre, Celeste O’Connor, Finn Wolfhard, Logan Jim et Mckenna Grace, nous obtenons d’anciennes versions de Peter de Bill Murray. Venkman, avec des cheveux blancs, ainsi que Ray Stantz de Dan Aykroyd et Winston Zedmore d’Ernie Hudson ont tous deux un look grisonnant. Vêtus de leurs uniformes classiques, il côtoie les commentaires de Murray et Aykroyd concernant le travail acharné de réemballer les protons après si longtemps pour presque confirmer que nous verrons les trois anciens Ghostbusters lâcher à nouveau leurs flux.

L’autre chose intéressante de la révélation du jouet est la figure supplémentaire « construire un fantôme », qui se présente en parties séparées avec chaque figure humaine, et est répertoriée comme un chien de terreur sentinelle. Alors que nous avons vu le retour du chien de la terreur dans la bande-annonce, et compte tenu des liens étroits avec Gozer et Ivo Shandor du film original, dans cette itération, le chien de la terreur semble presque marcher sur deux jambes avec des cornes presque comme Loki dépassant de sa tête. De la ventilation de la bande-annonce par Jason Reitman, on nous a dit qu’une version spectrale du Terror Dog figurera également dans le film, et le nouveau personnage y fait clairement allusion également. Il est clair que cette fois-ci, le chien de la terreur ne sera pas seulement un cabot en charge possédant des goûts comme Dana Barrett, mais quelque chose de beaucoup plus terrifiant.

En plus des chiffres, Hasbro lance également un certain nombre d’autres produits connexes. Les packs de 3 Mini Stay Puft ont été annoncés et mis en prévente le mois dernier, et dans ce nouveau lot de produits, nous avons de nouvelles figurines Fright Features de chacun des quatre nouveaux jeunes Ghostbusters qui rappellent les vrais Ghostbusters originaux des années 80. jouets de Kenner, un piège fantôme télécommandé comme ceux vus dans la scène de poursuite en voiture dans la bande-annonce, une version basée sur Ghostbusters du jeu de société Clue, un Mini-Puft Popper qui vous permet de faire exploser vos amis avec de petites guimauves en mousse comme le rétro Kenner Proton Blaster.

La sortie de la bande-annonce d’aujourd’hui a fait attendre longtemps jusqu’en novembre pour le chasseurs de fantômes film que tous les fans espèrent que ce sera le cas, et les sorties de jouets n’ont fait qu’augmenter un peu plus cette attente.

