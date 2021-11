Ghostbusters: Afterlife Star Mckenna Grace dit que sa scène la plus difficile à filmer a été supprimée

Hayward Filtre à cartouche Hayward Star Clear Plus Modèle - C1200 EURO - 27 m3/h

Filtre à cartouche Hayward Star Clear Plus Les filtres à cartouche Hayward apportent une bonne finesse de filtration pour un encombrement minimum. Matériel idéal pour les espaces restreints ou si le rejet de l’eau à l’égout n’est pas possible. La gamme complète Star Clear Plus permet de traiter toutes tailles de bassin. Les cartouches Hayward sont conçus avec des matériaux de très bonne qualité : grande longévité avec un entretien minimal. Polyvalence Résistance 3 modèles disponibles de 17 à 27 m3/h pour tout type de bassin et de traitement. Existe avec des sorties 1 1/2. Filtre avec cartouche en polyester renforcé. Corps injecté en résine renforcée résistant à la corrosion chimique et saline. Cuve garanti 10 ans. Performance Entretien facile Finesse de filtration : 15 à 20 microns. Pression maximale élevée : 3,5 bars. Manomètre, bouchon de purge et de vidange. Poignée de fermeture papillon pour un assembage facile du couvercle et du corps de filtre. Avantages 1. Poignée de fermeture papillon pour un assemblage facile du couvercle et du corps du filtre. 2. Couverture facilitant l’accès à la cartouche. Permet par rotation de positionner le manomètre et le bouchon purgeur à votre convenance. 3. Element filtrant réalisé en polyester renforcé : haute qualité pour une longévité optimale et un nettoyage aisé. 4. Corps du filtre : injecté en PermaGlass XL pour garantir une résistance parfaite à la corrosion. 5. Crépine centrale de structure gauffrée, elle garantit un passage optimal de l’eau et une excellente rigidité. 6. Base : support non corrodable assurant une stabilité parfaite du filtre seul ou du filtre utilisé en système. 7. Collecteur surélevé : empêche tout retour accidentel des impuretés à la piscine lorsque la cartouche est enlevée pour le nettoyage. 8. Vidange : un bouchon en 1/2 FIP permet une vidange rapide du filtre. Caractéristiques techniques Référence Débit Surface filtrante effective Entrée / sortie Manomètre Bouchon de purge Bouchon de vidange C0751EURO 17,0 m3/h 7,0 m² 1 1/2 Inclus Inclus Inclus C0900EURO 20,4 m3/h 8,4 m² 1 1/2 Inclus Inclus Inclus C1200EURO 27,2 m3/h 11,2 m² 1 1/2 Inclus Inclus Inclus Dimensions Cote en mm Référence A B C D E F C0751EURO 286 267 330 745 140 89 C0900EURO 286 267 330 756 140 89 C1200EURO 286 267 330 902 140 89 Important : Les algicides à base d’ammonium quaternaire, le PHMB et les floculants sont incompatibles avec les filtres à cartouche. Garantie commerciale 10 ans La garantie commerciale du constructeur ou la garantie commerciale Azialo ne font pas obstacle au bénéfice, pour les consommateurs, de la garantie légale des vices cachés sur les produits vendus et de la garantie légale des défauts de conformité des biens au contrat.