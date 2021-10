Ghostbusters : Afterlife Sequel Déjà en développement ? Ernie Hudson a entendu des rumeurs

Tandis que chasseurs de fantômes les fans attendent patiemment de retourner dans le monde des spectres et des fantômes dans une longue suite tant attendue Chasseurs de fantômes : l’au-delà, étoile de retour Ernie Hudson a laissé entendre qu’un quatrième versement est déjà en préparation. Bien que Hudson semble dans le noir sur la question, il déclare qu’il a maintenant entendu des rumeurs selon lesquelles le studio envisage de prendre le téléphone et d’appeler à nouveau les Ghostbusters, avec un script déjà en cours d’écriture.

« S’ils le lançaient, je serais honoré de le faire. J’ai entendu des rumeurs selon lesquelles ils en écrivent un nouveau, alors nous verrons. »

Avec le cinéma de franchise tel qu’il est, les nouvelles d’un autre chasseurs de fantômes La sortie ne devrait pas surprendre, mais cela suggère certainement que Sony Pictures a beaucoup confiance dans les efforts à venir du réalisateur Jason Reitman. Devrait Chasseurs de fantômes : l’au-delà bien faire financièrement, un quatrième (ou cinquième si vous voulez compter la sortie de redémarrage de 2016) pourrait arriver assez rapidement sur les écrans. Bien sûr, nous ne savons actuellement rien de ce que le studio envisage de faire avec Chasseurs de fantômes 4, mais cela continuerait sans aucun doute les aventures des nouveaux personnages qui seront introduits dans Chasseurs de fantômes : l’au-delà et joué par Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace et Paul Rudd.

Tout d’abord, nous devons les rencontrer. Situé trente ans après la suite de 1989 Chasseurs de fantômes II, Chasseurs de fantômes : l’au-delà suit une famille qui, après avoir été expulsée de leur maison, une mère célibataire et ses deux enfants sont obligés de déménager dans une ferme délabrée à Summerville, Oklahoma, laissée par les enfants de leur défunt grand-père, où une série de tremblements de terre inexpliqués sont se produisant bien qu’il ne soit situé sur aucune faille et des choses étranges se produisent dans une ancienne mine qui appartenait autrefois à l’occultiste présumé Ivo Shandor. Les enfants découvrent l’histoire de leur grand-père avec les originaux Ghostbusters, qui ont depuis été largement oubliés par le monde au-delà de leurs fans.

Lorsque des phénomènes surnaturels liés au « Manhattan Crossrip of 1984 » de New York se produisent et menacent le monde, les enfants, ainsi que leur famille et leurs amis, doivent résoudre le mystère vieux de plusieurs décennies du déménagement de leur grand-père et utiliser l’équipement du chasseurs de fantômes, et devenir leurs successeurs pour le sauver.

Le plus excitant de tous, le film fera peur à Ernie Hudson, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver et Annie Potts, qui reprendront chacun leurs rôles du film original Ghostbusters, avec même Bill Murray, qui a toujours été contre tout chasseurs de fantômes séquelles, ayant été persuadé de revenir sous le nom de Peter Venkman. Selon Hudson, le film donne enfin à la franchise la possibilité de s’étendre sur Winston Zeddemore. « Nous ne savons rien de Winston », a déclaré Hudson plus tôt cette année. « Toute la trame de fond où j’interviens et nous parlons de qui je suis et j’auditionne et explique ce que je fais, il dit simplement: » S’il y a un chèque de paie régulier, je croirai tout ce que vous direz. » Je trouve ça drôle, mais vous ne savez pas qui est ce type. C’est un peu drôle, mais malheureusement, cela ne vous donne pas grand-chose à jouer. Donc, en tant qu’acteur, vous devez apporter tout cela avec vous, et j’espère que les gens le verront. »

Chasseurs de fantômes : l’au-delà devrait être publié par Sony Pictures aux États-Unis le 19 novembre 2021, après avoir été retardé quatre fois par rapport à la date initiale de juillet 2020 en raison des circonstances mondiales actuelles. Cela nous vient de Jake’s Takes.

