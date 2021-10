Ghostbusters: Afterlife se termine avec une dédicace spéciale à Harold Ramis

Le regretté Harold Ramis sera honoré dans Chasseurs de fantômes : l’au-delà. En tant que l’un des créateurs et des stars de la chasseurs de fantômes franchise, Ramis manquera beaucoup aux fans de longue date lorsque le nouveau film sortira en salles le mois prochain. Plusieurs personnages classiques seront de retour pour reprendre leurs rôles, mais comme Ramis est décédé en 2014, Egon Spengler ne sera pas parmi eux.

Bien sûr, le personnage d’Egon est toujours au cœur de l’histoire, car les bandes-annonces ont révélé que sa famille avait découvert l’ancien équipement de feu Ghostbuster. Ce n’est pas le seul clin d’œil à Ramis qui est inclus dans Chasseurs de fantômes : l’au-delà, comme l’a révélé une nouvelle interview avec le réalisateur Jason Reitman pour Empire Magazine. Dans le numéro de novembre de la publication, Reitman a posé la question suivante : « Vie après la mort se termine par une dédicace à Harold Ramis. Pourquoi était-ce important pour vous? » Par Ghostbusters News, voici comment il a répondu.

« Ce film est pour mon père, pour ma fille et pour [Harold Ramis]. Pour moi, c’est tout. Pendant longtemps, j’ai eu l’idée d’une fille trouvant un pack de protons dans une grange, marchant dehors et le tirant dans une rangée de maïs et de pop-corn s’envola. Et je ne savais pas quoi en faire. Quand Harold est décédé subitement (en 2014), je savais qui elle était : c’était la petite-fille d’Egon. Le concept de cette conversation intergénérationnelle entre elle et son grand-père est devenu les véritables racines de cette histoire. C’est devenu une histoire de Spengler. »

Le père de Jason Reitman, Ivan, a été le réalisateur de l’original chasseurs de fantômes films. Il est de retour en tant que producteur pour Chasseurs de fantômes : l’au-delà. Dans l’interview d’Empire, Ivan a également partagé ses réflexions sur Ramis, se souvenant de leurs collaborations et du temps passé ensemble des années auparavant.

« Je l’ai toujours considéré comme mon frère le plus intelligent. Il était juste très raisonnable, très intelligent. Et il avait une façon d’écrire les dialogues rapidement et avec une telle dextérité, j’étais tellement impressionné par lui. Quand il n’était pas là pour m’aider moi sur un film, je me sentais vraiment handicapé. J’ai travaillé avec lui sur les quatre ou cinq premiers films que j’ai fini par réaliser, et nous sommes devenus de bons, bons amis. Je pense que nous nous sommes parlé directement d’une manière très agréable . »

En 2016, Paul Feig a sorti son reboot de Ghostbusters avec un tout nouveau casting. Il y a encore des moments dans ce film qui ont rendu hommage à Harold Ramis, qui comprend un buste en bronze à son image montré à un moment donné d’une scène. Une lecture graphique « Pour Harold » est également incluse à la fin du film. La version remasterisée de Ghostbusters : le jeu vidéo, qui mettait en vedette Ramis exprimant le rôle d’Egon, a également ajouté le texte « En mémoire d’Harold Ramis » à la séquence d’introduction.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà est réalisé par Jason Reitman et co-écrit par Reitman et Gil Kenan. Des stars originales comme Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts reviennent pour faire des apparitions spéciales. La nouvelle distribution comprend Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Logan Kim, Celeste O’Connor et Paul Rudd. Il sort dans les salles de cinéma le 19 novembre 2021. L’interview complète de Jason Reitman peut être lue dans Empire Magazine de novembre avec les citations du réalisateur ci-dessus provenant de Ghostbusters News.

Sujets : Ghostbusters 3, Ghostbusters