‘Ghostbusters: Afterlife’ révèle une nouvelle image

Les premières images de ‘Ghostbusters: l’au-delà’, étant une suite directe de ‘Ghostbusters II’ de 1989 et dont la première est prévue dans quelques mois seulement.

Maintenant, en avant-première du prochain film tant attendu, la première image de ‘Vie après la mort’ à travers de Magazine Empire, où vous pouvez voir les trois nouveaux jeunes protagonistes, Finn Wolfhard, McKenna Grace et Logan Kim.

Dans ‘Vie après la mort’, Wolfhard et la grâce ils joueront les frères Trevor et Phoebe, qui ont emménagé chez leurs grands-parents avec leur mère, comme il est devenu connu dans la bande-annonce publiée dans 2019. Il est révélé plus tard que son grand-père a un lien avec l’équipe d’origine de ‘Chasseurs de fantômes’ tandis qu’une nouvelle menace surgit. Les frères seront accompagnés du personnage de Kim, qui sera l’un des camarades de classe de Phoebe.







Accompagnement Wolfhard, la grâce et Kim, le casting de ‘Vie après la mort’ va inclure Carrie Coon, Paul Rudd, Signourney tisserand, Annie potts, Dan Aykroyd, Ernie Hudson et Bill Murray.

‘Vie après la mort’ est écrit et réalisé par Jason Reitman, alors que le film devrait sortir en salles le prochain 11 juin du 2021.