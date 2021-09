Ghostbusters: Afterlife retardé d’une semaine après avoir repris Top Gun 2 Spot

Comme prévu, la liste changeante des dates de sortie cinématographiques continue d’être une chose très fluide, juste après l’annonce que Paramount déplace Tom Cruise’s Top Gun : Maverick et Mission impossible 7, de même que Jackass pour toujours, à 2022, Sony a shunté Chasseurs de fantômes : l’au-delà à une nouvelle date – mais seulement une semaine plus tard que prévu.

Au moins pour l’instant. La suite des années 1989 Chasseurs de fantômes 2 devait arriver dans les cinémas le 11 novembre, mais sortira désormais le 19 novembre. On ne sait pas exactement pourquoi le petit geste a été fait, mais au moins le film semble toujours faire son apparition cette année.

Sony a été l’un des plus grands rejeteurs vocaux de pousser leurs grandes sorties cinématographiques sur la voie du streaming que d’autres comme Warner Bros. ont fait de la norme depuis au moins l’année prochaine, donc avec Chasseurs de fantômes : l’au-delà et Venom : qu’il y ait un carnage approchant rapidement, c’est une sorte de jeu de poulet pour savoir si le studio va retirer les films ou leur permettre de se dérouler comme prévu.

Récemment, il a été dit que le Venin la suite serait déplacée en janvier de l’année prochaine, mais Sony a depuis doublé le film arrivant comme prévu le mois prochain, avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison étant l’autre banquier de Sony pour la fin d’une année très mouvementée pour les cinémas, il semble qu’ils soient prêts à s’en tenir à leurs armes pour la plupart.

Actuellement, tous les regards sont tournés vers Disney et Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui ouvre cette semaine en salles uniquement. Comment cela se passe au box-office sera vu par de nombreux autres studios ainsi que par The House of Mouse eux-mêmes, quant à la façon dont ils joueront les futures versions pour le reste de cette année. Avec Shang-Chi qui devrait tomber à un peu moins de 100 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, ce sera un énorme coup de pouce pour Sony qui a pour la plupart évité les sorties Day and Date à quelques exceptions près.

L’au-delà de Ghostbusters était l’un des films les plus attendus de 2020, ramenant à l’écran les personnages et les acteurs des films de franchise originaux et un scénario qui reprend les fils des classiques des années 80, abandonnant complètement les références à la version 2016. Lorsque la pandémie de Covid s’est installée, le film a été déplacé tout au long de l’année jusqu’à son atterrissage en 2021, et a de nouveau jonglé un peu avant de s’installer sur une sortie en novembre. Bien que cela ait à nouveau été déplacé, le fait que Sony n’ait pas simplement reporté la sortie à l’année prochaine est un bon signe qu’ils sont déterminés à sortir le film avant 2021.

À CinemaCon récemment, Sony a projeté l’intégralité du film à un petit public, qui a ensuite fait l’éloge du film d’une manière qui n’a fait qu’accroître le besoin que les fans de la chasseurs de fantômes franchise doit voir ce film dès que possible. Si Sony décide de repousser le film plus loin dans les mois à venir, alors ils pourraient aussi bien attirer la colère de Gozer sur eux-mêmes, car ce ne serait pas pire que ce qu’ils obtiendront des fans. Chasseurs de fantômes : l’au-delà ne sort actuellement en salles que le 19 novembre.

Sujets : Ghostbusters 3, Ghostbusters, Top Gun 2