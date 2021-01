Ghostbusters: Afterlife présente «  Muncher  », un nouveau fantôme semblable à Slimer

Prochaine suite héritée, Ghostbusters: l’au-delà, est sûr de présenter au public une flopée de nouveaux fantômes et goules, chacun d’entre eux prêt à terroriser. Eh bien, bien que nous n’ayons pas encore rencontré beaucoup de ces nouvelles créatures, l’une de ces bestioles effrayantes, Muncher, a fait ses débuts par des moyens assez peu conventionnels, à savoir via un épisode récent de MasterChef Junior: Espagne. Un monstre en forme de tache bleue avec six membres et un regard gai et inconfortable sur son visage, Muncher semble être conçu dans la même veine que le tourmenteur vert bien-aimé, Slimer, de l’original 1984 chasseurs de fantômes film.

Bien que nous n’ayons pas encore vu Muncher en mouvement, le segment MasterChef Junior offre de nombreux regards persistants sur le personnage dans toute sa splendeur. Un mélange bizarre et bien conçu de mignons, câlins et étrangement rebutants, Muncher devrait se révéler être un grand succès avec les deux chasseurs de fantômes et le public.

Muncher a déjà un autre lien promotionnel avec Hostess, qui lance une ligne de Twinkies inspirée de la goule bleue gluante. Remplacer la garniture blanche reconnaissable par une garniture bleue lumineuse « Hostess Ghostbusters Twinkies n’a pas besoin d’être présentée. Vivez votre Mostess avec une bouchée sucrée à la fois de bonté crémeuse, pâteuse et dorée. Ces friandises ne sont pas que pour le dessert. Elles sont parfaites pour ramasser sur le chemin de la porte, ou en attraper un pour profiter d’un moment de calme », dit la description des Twinkies infusés de Muncher.

Se déroulant trente ans après la suite de 1989 Ghostbusters II, Ghostbusters: l’au-delà suit une famille qui déménage dans une petite ville, où ils découvrent leur lien avec l’équipe originale de lutte contre les fantômes. Après avoir été expulsés de leur domicile, deux enfants et leur mère célibataire déménagent dans une ferme à Summerville, dans l’Oklahoma, héritée de leur défunt grand-père. Lorsque la ville subit une série de tremblements de terre inexpliqués, les enfants découvrent le lien de leur famille avec les Ghostbusters originaux, qui sont devenus une sorte de mythe car beaucoup ont depuis longtemps oublié les événements du «Manhattan Crossrip de 1984» et l’héritage secret qui leur grand-père est parti.

Réalisé par Jason Reitman et écrit par Reitman et Gil Kenan, Ghostbusters: l’au-delà étoiles Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace et Paul Rudd. La longue et tant attendue suite trouve également Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts reprennent leurs rôles des films originaux.

Dans une récente interview, le réalisateur Jason Reitman a partagé sa projection d’expérience émotionnelle Ghostbusters: l’au-delà pour son père, Ivan Reitman, qui a présenté au public la franchise chérie il y a toutes ces années. « Mon père n’a pas beaucoup quitté la maison à cause du COVID », a déclaré Reitman. « Mais il a passé un test, a mis un masque et est allé chez Sony pour regarder le film avec le studio. Et après, il a pleuré, et il a dit: » Je suis tellement fier d’être ton père. » Et ce fut l’un des grands moments de ma vie. «

Malheureusement, le public devra attendre encore un peu avant de rencontrer Muncher sur grand écran, avec Ghostbusters: l’au-delà ayant maintenant été retardé une fois de plus, la libération étant repoussée au 11 novembre. chasseurs de fantômes suite n’est qu’une des nombreuses sorties de haut niveau à être retardée à nouveau, avec un report à MGM’s Pas le temps de mourir provoquant un effet d’entraînement qui a causé des goûts de Inexploré, Cendrillon, Peter Rabbit 2: The Runaway, et Morbius à tous être déplacés plus tard dans l’année.

Muncher se révélera-t-il être le nouveau Baby Yoda? Seul le temps (et le merchandising) le diront. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de MasterChef España.

