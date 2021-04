Ghostbusters: Afterlife présente les Mini-Pufts dans la nouvelle bande-annonce amusante

Sony apporte Ghostbusters: l’au-delà a publié une autre partie de la populaire série culte avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis et Ernie Hudson. Une date de début était due à la crise Corona sur le 11 novembre reporté. Pour satisfaire les nombreux fans de la série jusqu’à la sortie du film, Sony présente un nouveau et clip amusant avec l’acteur principal Paul Rudd.

Il y fait la connaissance du Mini puftsqui visitent joyeusement un supermarché et se rôtissent même sur un gril. Les petits mini pufts câlins, qui ne devraient certainement pas toujours être gentils, sont quelques-uns des nouveaux personnages et personnages du nouveau film Ghostbusters – modélisés comme Variante bébé du légendaire Homme guimauve des premières parties de la série.

30 ans plus tard: voici à quoi ressemblent les nouveaux chasseurs de fantômes

« Ghostbusters: Afterlife » se déroule environ 30 ans plus tard et parle d’une mère célibataire qui déménage dans une petite ville de l’Oklahoma avec ses deux enfants. Après la mort de son père, qu’elle n’a jamais connu, elle emménage dans la maison de ses vieux parents. Lorsque leurs deux enfants Phoebe (Mckenna Grace) et Trevor (Finn Wolfhard) enquêtent sur la propriété, ils découvrent une découverte remarquable: tout l’équipement des chasseurs de fantômes et vous véhicule d’urgence emblématique Ecto-1.

La preuve ne permet aucune autre conclusion selon laquelle le grand-père des deux enfants n’est autre que Egon Sprengler (joué par feu Harold Ramis) est d’environ. Les chasseurs de fantômes émergents doivent bientôt faire face à des phénomènes surnaturels et suivre les traces de leur grand-père. Les jeunes sont soutenus par M. Grooberson (Paul Rudd), qui est un grand fan des chasseurs de fantômes originaux et représente ainsi un lien avec la série culte.

Retrouvailles avec les chasseurs de fantômes originaux

Sony a confirmé à l’avance – au grand plaisir des nombreux fans – une réunion avec le casting original de la série culte dans « Ghostbusters: Afterlife » Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Pottsqui se glissent dans leurs rôles familiers.

Il y aura aussi un certain nombre nouveaux esprits dans la franchise présenté comme un version bleu slimer nommé Muncher, qui a fait une très brève apparition dans la première bande-annonce.