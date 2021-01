Ghostbusters: Afterlife, Morbius, Uncharted et plus sont reportés de plusieurs mois

Dans un mouvement qui a été prédit depuis un certain temps maintenant, une liste de films à venir 2021 à gros budget a encore une fois été retardée de plusieurs mois. Quelques heures après l’annonce par MGM que No Time to Die a été reporté d’avril au 8 octobre, il a été révélé que Sony avait également décalé les dates pour Ghostbusters: l’au-delà, Inexploré, Cendrillon, Peter Rabbit 2: The Runaway, et Morbius.

Selon un rapport de Variety, Cendrillon avec Camila Cabello sortira maintenant en salles le 16 juillet au lieu du 5 février. Cela signifie l’adaptation du jeu vidéo Inexploré avec Tom Holland et Mark Wahlberg, initialement prévu pour la mi-juillet, est passé au 11 février 2022. Pendant ce temps, Peter Rabbit 2: The Runaway a reculé de deux mois du 2 avril au 11 juin, tandis que la suite de Ghostbusters est reportée au 11 novembre. Morbius avec Jared Leto sortira maintenant le 21 janvier 2022.

Malheureusement, l’état actuel des théâtres est tel que même ces dates sont loin d’être gravées dans le marbre. Il est très probable que certains de ces films, sinon tous, seront encore une fois reportés si les salles de cinéma ne parviennent pas à ouvrir complètement d’ici la fin de l’année. Différents studios ont répondu à la situation de manière contrastée.

Par exemple, WarnerMedia a décidé que c’était ainsi que les choses se passeraient dans un proche avenir et, à ce titre, au lieu de reporter indéfiniment leurs films, ils ont choisi de sortir tous leurs films sur HBO Max en même temps que dans les salles.

D’un autre côté, Sony s’en tient à une sortie purement théâtrale pour ses films, même si cela signifie que leur contenu a été retardé depuis plus d’un an maintenant. Dans une interview à la fin de l’année dernière, le PDG de Sony, Tony Vinciquerra, avait déclaré que leur engagement en faveur d’une sortie en salles avait rendu les cinéastes plus désireux de travailler avec eux qu’avec Warner.

« Le vrai avantage [of WarnerMedia’s new distribution strategy] a été le nombre d’appels entrants de talents nous disant: «Nous voulons faire affaire avec vous parce que nous savons que vous êtes un distributeur et un producteur de théâtre. Cela a très bien fonctionné pour nous. «

La vérité est qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en ce qui concerne la sortie de films pour le moment. L’une des principales raisons pour lesquelles Warner a décidé de prendre le risque de perdre des sommes massives au box-office avec un déploiement de HBO Max pour leurs films était que le studio souhaitait renforcer son service de streaming naissant avec un afflux rapide d’abonnés.

D’autres studios, qui ne disposent pas de canaux de streaming, ne voient pas encore de raison d’opter pour une stratégie de lancement de distribution en ligne. À ce stade, tout cela ressemble plutôt à un jeu de poulet, avec l’industrie du théâtre et les studios pris dans un concours de regard contre l’urgence médicale mondiale actuelle qui ravage les entreprises depuis l’année dernière. Il reste à voir qui clignotera en premier et si le déploiement actuel du vaccin sera suffisant pour faire une différence dans un proche avenir.