Ghostbusters: Afterlife Les affiches appellent la nouvelle équipe à l’action

Sony continue d’augmenter l’anticipation des fans pour Chasseurs de fantômes : l’au-delà avec une toute nouvelle affiche mettant en valeur la nouvelle équipe avec l’Ecto-1. Cela fait vraiment longtemps que la suite à venir, qui devait initialement sortir en salles en 2020. D’un retard à l’autre, il est maintenant prévu pour une sortie en salles en novembre, et pour l’instant, vous pouvez vérifier la nouvelle affiche ci-dessous.

Découvrez le passé, protégez l’avenir. #Chasseurs de fantômes: Afterlife exclusivement dans les salles de cinéma en novembre. pic.twitter.com/h7Y5oejvLv – Ghostbusters (@Ghostbusters) 22 septembre 2021

L’image sur l’affiche réitère en outre que cette nouvelle équipe est très différente des Ghostbusters que nous connaissions dans les années 1980. Même si Chasseurs de fantômes : l’au-delà se déroule dans le même monde, il ne suit pas principalement les principales stars des films originaux, se concentrant désormais sur la famille d’Egon Spengler après qu’il leur ait laissé une ancienne ferme de l’Oklahoma dans son testament. La famille doit faire équipe avec ses amis en utilisant ce qu’ils ont trouvé de l’ancien chasseurs de fantômes l’équipement de l’équipe pour arrêter une nouvelle menace paranormale.

Carrie Coon, Mckenna Grace et Finn Wolfhard jouent la fille et les petits-enfants d’Egon. Le film met également en vedette Paul Rudd, Logan Kim et Celeste O’ Connor. Pendant ce temps, plusieurs stars originales reviennent pour reprendre leurs rôles, dont Dan Aykroyd dans Ray Stantz, Ernie Hudson dans Winston Zeddemore, Bill Murray dans Peter Venkman, Sigourney Weaver dans Dana Barrett et Annie Potts dans Janine Melnitz.

Jason Reitman, fils de l’original chasseurs de fantômes le réalisateur Ivan Reitman, devient le réalisateur du nouveau film. Ivan est également revenu pour servir de producteur et superviser le projet. Jason Reitman a également co-écrit le scénario avec Gil Kenan. Un père de famille, Jason a expliqué qu’il voulait faire ce film pour le plaisir des familles et des personnes de tous âges.

« Je voulais faire un film pour mon père. Et je voulais faire un film pour ma fille », a déclaré Reitman. « chasseurs de fantômes est l’une de ces rares franchises, où elle n’appartient plus aux cinéastes. Contrairement à tout autre film que j’ai fait, il ne m’appartient pas. Il n’appartient pas à mon père. Techniquement, il appartient à Sony, mais en réalité, il appartient à vous tous. … Nous voulions faire un film qui ait du mystère, qui rirait, vous ferait chanter la chanson thème en sortant du cinéma. Un film où vous pourriez amener vos familles. »

Les stars originales ont également hâte que les fans voient Chasseurs de fantômes : l’au-delà. Sigourney Weaver a récemment déclaré à propos du film : « C’est plein de cœur. C’est très drôle. C’est très charmant. Et cela surprendra tout le monde. C’est juste un film glorieux. »

« Jason est le parfait héritier de l’héritage en tant qu’écrivain, conteur et réalisateur », a également déclaré Dan Aykroyd. « Sa vision découle de manière transparente, respectueuse et honnête des films originaux. J’ai hâte de voir les lignes autour du multiplex. »

Bien qu’il subsiste une incertitude quant aux films projetés dans les salles au cours des prochains mois, les studios semblent plus confiants dans les sorties en salles après le succès de Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Cela a conduit Sony à également déménager Venom : qu’il y ait un carnage à une sortie plus tôt que prévu. En tout cas, l’attente est presque terminée pour Chasseurs de fantômes : l’au-delà. Après avoir été projeté en août au CinemaCon de Los Angeles, le film sortira largement le 19 novembre 2021.

Sujets : Ghostbusters 3, Ghostbusters