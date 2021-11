Ghostbusters: Afterlife L’affiche IMAX emmène la petite-fille d’Egon dans un tour sauvage d’Ecto-1

Nous avons maintenant atteint le mois de novembre, ce qui pour beaucoup d’entre nous, signifie surtout une chose importante, et c’est la sortie de Chasseurs de fantômes : l’au-delà. Après des retards répétés, le film devrait sortir en salles le 19 novembre. Avant la première, nous pouvons lancer une affiche IMAX exclusive, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Il y a également eu plusieurs aperçus, teasers et bandes-annonces annonçant la sortie de Chasseurs de fantômes : l’au-delà. À ce stade, les fans sont évidemment plus que prêts pour sa sortie. On craignait que la sortie en salles n’affecte les performances de la suite, mais comme nous l’avons vu avec d’autres sorties récentes, les films se portent très bien dans les salles, même ceux qui ont une sortie jour et date sur les services de streaming. Dan Aykroyd a déjà prédit « des lignes autour du multiplex » pour la première.

Jason Reitman dirige Chasseurs de fantômes : l’au-delà à l’aide d’un scénario co-écrit avec Gil Kenan. Le film se déroule dans le même univers que les deux originaux chasseurs de fantômes films réalisés par le père de Jason, Ivan Reitman, qui a été producteur. Il introduit une nouvelle distribution pour constituer une nouvelle équipe de chasseurs de fantômes dirigé par Carrie Coon, Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Paul Rudd, Logan Kim et Celeste O’Connor.

Bien sûr, les stars originales de chasseurs de fantômes reviennent également, bien que dans ce qui semble être une capacité limitée. Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Bill Murray, Sigourney Weaver et Annie Potts reprendront tous leurs rôles classiques des films originaux. Rick Moranis ne sera pas de retour en tant que Louis Tully, bien qu’il y ait des spéculations que le personnage de Paul Rudd jouera un rôle clé dans le nouveau film similaire à Tully dans les originaux.

Le synopsis pour Chasseurs de fantômes : l’au-delà se lit comme suit : « Après avoir été expulsés de leur maison, une mère célibataire et ses deux enfants sont forcés de déménager dans une ferme délabrée à Summerville, Oklahoma, laissée par le défunt grand-père des enfants, où une série de tremblements de terre inexpliqués se produisent bien qu’ils ne soient pas situé sur n’importe quelle faille et des choses étranges se produisent dans une ancienne mine qui appartenait autrefois au prétendu occultiste Ivo Shandor.

Les enfants découvrent l’histoire de leur grand-père avec les originaux Ghostbusters, qui ont depuis été largement oubliés par le monde au-delà de leurs fans. Lorsque des phénomènes surnaturels liés au Manhattan Crossrip de 1984 à New York se produisent et menacent le monde, les enfants, ainsi que leur famille et leurs amis, doivent résoudre le mystère vieux de plusieurs décennies du déménagement de leur grand-père et utiliser l’équipement des Ghostbusters, et deviennent leurs successeurs pour le sauver. »

Jason Reitman a récemment crédité Paul Feig et le 2016 chasseurs de fantômes redémarrer pour ouvrir les portes de Vie après la mort se passer. Bien que ce film ne soit évidemment pas sans critiques, il a présenté une nouvelle équipe de Ghostbusters, ce qui a été essentiel pour que la vision de Reitman de sa propre nouvelle équipe se réalise, au lieu d’utiliser les mêmes personnages de l’original dans les rôles principaux.

« Quand Paul a fait son film, il a en quelque sorte ouvert les portes », a déclaré Reitman. « Soudain, un chasseurs de fantômes le film ne devait pas nécessairement parler de ces quatre gars originaux de Manhattan. C’était un grand moment… Je veux voir toutes sortes de chasseurs de fantômes films. Je veux voir chasseurs de fantômes des films de tous mes cinéastes préférés, venant de toutes sortes de cultures et de pays différents. Paul a vraiment travaillé dur pour que je puisse faire ce film. »

Chasseurs de fantômes : l’au-delà sortira dans les salles de cinéma le 19 novembre 2021, avec l’aimable autorisation de Sony Pictures.

