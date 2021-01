Ghostbusters Afterlife: l’acteur n’exclut pas le retour de Rick Moranis

Malgré le fait que sa première ait été reportée à nouveau la semaine dernière, il y a de nombreuses raisons d’être enthousiasmé par l’arrivée de « Ghostbusters: l’au-delà». Le film présente la direction de Jason Reitman, fils du célèbre cinéaste Ivan Reitman, responsable de la réalisation des deux tranches originales de la franchise, qui sont une référence du cinéma des années 80.

Le nouveau film présentera un hommage posthume à l’acteur, scénariste et réalisateur Harold Ramis à travers son personnage Egon Spengler. Ses petits-enfants seront chargés de découvrir son héritage 30 ans après les aventures de ce groupe unique de héros.

Outre l’hommage bien mérité que ce film représente pour la franchise, la présence de Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Annie Potts et Bill Murray, principaux acteurs dans les deux premières tranches, mais on a beaucoup spéculé sur la question de savoir si Rick Moranis, qui est resté loin d’agir pendant plus de 20 ans, fera une apparition.

« Je pense que les studios veulent probablement sauver ça », commentait-il. Hudson à Living Life Fearless concernant le retour de Moranis. « J’aime Meule, mais oui, je le laisserais partager ça. » Un rapport de Salon de la vanité au début de l’année dernière, je suggérerais que le personnage de Moranis, Louis Tully, ne serait pas vivant dans la chronologie de la bande.

Lors d’une apparition dans l’émission Ellen Degeneres, Bill Murray garantirait que le film «manque deux personnes formidables». « Nous manquons Rick Moranis et nous manquons Harold Ramis. Et ils sont complètement manqués pour de nombreuses raisons, ils ont joué un rôle important dans la création de tout et dans le plaisir », commenterait l’acteur.

Moranis, Qui, avant la mort de sa femme, aurait décidé de rester à l’écart des médias, se limitant à des performances vocales occasionnelles dans des bandes animées, confirmerait avoir décliné une offre de camée lors du redémarrage sorti en 2016, assurant que le scénario ne paraissait pas attractif.

« Vie après la mort«Ignore le redémarrage, gardant son histoire dans la continuité établie par les films des années 80. Bien qu’il ne soit pas encore établi comment les personnages originaux entreront dans l’histoire, on sait que l’attention se porte sur Finn Wolfhard et McKenna Grace, qui aura le soutien de Paul Rudd. Le film sortira le 11 novembre 2021.