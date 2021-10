Ghostbusters: Afterlife impressionne les fans lors de la projection surprise du Comic-Con de New York

Chasseurs de fantômes : l’au-delà a déjà eu une projection surprise au Cinemacon en août, les fans semblant assez satisfaits de la suite tardive de l’original chasseurs de fantômes films. Au New York Comic-Con, un autre groupe de fans était ravi d’avoir l’opportunité de voir le film avant ses débuts en salles le mois prochain, et encore une fois, le mot qui ressort de la projection est que le film est une énorme victoire nostalgique pour Jason et Ivan Reitman. . Cela ne peut que faire du bien aux fans de la franchise qui attendent avec impatience le retour de Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson dans la série.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà voit une mère célibataire et ses deux enfants arriver dans une petite ville, où ils découvrent un héritage que leur a laissé leur grand-père, Egon Spengler. Bien qu’une grande partie de l’histoire elle-même ait été cachée, même après la sortie de la bande-annonce, il y a eu suffisamment de données dans la bande-annonce pour annoncer le retour des chiens de terreur, l’homme Stay Puft Marshmallow (bien que pas tout à fait de la même manière) et la menace de Gozer, la menace originale pour le gang en 1984. De là, peu de gens s’attendaient à ce que ce film ne soit pas un succès nostalgique avec l’énorme base de fans du film original, mais qu’en est-il des nouveaux venus dans la franchise ?

Comme beaucoup de films récents qui puisent dans les années 80, Chasseurs de fantômes : l’au-delà avait le choix, devenir une suite déconnectée qui s’avère justement présenter certains des personnages bien connus de son passé, ou se lier pleinement à la mythologie de chasseurs de fantômes et supposez que tout le monde qui regarde sait ce qui s’est passé avant. Comme nous l’avons vu avec Marvel’s Cinematic Universe, il existe des moyens de transformer une franchise de films en une série de dessins animés élaborée du samedi matin sur grand écran, avec des personnages, des méchants et des thèmes récurrents, mais sans prendre le temps de réintroduire tout ce que les fans de longue date savent déjà de versements précédents. Cela semble être la voie Chasseurs de fantômes : l’au-delà prend dans l’ensemble, jetant non seulement d’anciens personnages et méchants, mais apparemment aussi en gardant l’apparence et la convivialité des vieux films et en n’allant pas pour une décimation CGI complète de tout ce qui a fait chasseurs de fantômes super.

Tout cela est très évident dans les derniers tweets de ceux qui assistent à la dernière projection. Maggie Lovitt (@maggieofthetown) a commenté : « Chasseurs de fantômes : l’au-delà fait valoir que la nostalgie peut être exactement ce dont une franchise a besoin et que je ne mange plus jamais de guimauves. McKenna Grace et Logan Kim volent la vedette. Paul Rudd n’avait pas besoin d’être si sexy. Allez-y à froid et restez jusqu’à la TRÈS fin du générique. » Un deuxième, Chris Killian, a fait écho au sentiment en disant : « Je n’exagère pas quand je dis que Chasseurs de fantômes : l’au-delà est tout ce que je voulais d’une suite – une lettre d’amour parfaite à chasseurs de fantômes fans qui agit comme un hommage affectueux à l’original tout en traçant son propre chemin passionnant pour la prochaine génération. » Pendant ce temps, Matt Neglia (@NextBestPicture) a déclaré : «Chasseurs de fantômes : l’au-delà fusionne le passé avec le présent dans un divertissement divertissant. Sert d’hommage satisfaisant à Harold Ramis et aux films originaux tout en présentant de nouveaux personnages sympathiques pour faire avancer la franchise avec McKenna Grace et Logan Kim volant la vedette ! »

Bien qu’il y en ait qui ne se soucient pas des films qui se remplissent d’œufs de Pâques et de nostalgie, il semble que l’opinion dominante est que Chasseurs de fantômes : l’au-delà fait tout ce qu’il faut pour s’assurer que l’héritage de chasseurs de fantômes est conservé intact, tout en apportant la franchise à une nouvelle génération qui voudra probablement revenir en arrière et voir où tout a commencé.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà arrive dans les salles de cinéma le 19 novembre.

Sujets : Chasseurs de fantômes 3