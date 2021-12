Ghostbusters: Afterlife franchit une étape nationale de 100 millions de dollars

Alors que certains critiques se sont empressés de rejeter Chasseurs de fantômes : l’au-delà comme une démonstration flagrante de service aux fans qui reposait trop sur la nostalgie, et les projections initiales pour le week-end d’ouverture du film étaient plutôt médiocres, Jason Reitman et son équipe combinée de personnages nouveaux et anciens ont eu le dernier mot avec le public affluant dans les cinémas pour voir l’équipe originale de Ghostbusting est de retour sur grand écran pour la première fois en plus de trente ans, et le film a franchi une nouvelle étape ce week-end après avoir franchi la barre des 100 millions de dollars au box-office.

Depuis ses origines dans le film de 1984 chasseurs de fantômes, qui a présenté le monde de Venkman, Stantz, Spengler et Zeddemore au public du cinéma du monde entier et nous a donné ce qui reste l’un des méchants finaux les plus inattendus, les plus scandaleux et les plus purs du génie sous la forme de M. Stay Puft, le chasseurs de fantômes la franchise s’est frayé un chemin à travers une suite, de nombreuses séries de dessins animés, des jouets, des jeux vidéo et plus encore, bien qu’avec le meilleur redémarrage de 2016, jusqu’à la fin, nous avons eu la deuxième suite que les fans voulaient voir depuis de nombreuses années.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà, tire principalement son histoire du film original et les tisse dans un nouveau récit centré sur la famille d’Egon Spengler, qui, après la fondation chasseurs de fantômes‘ la mort du membre commence à découvrir ce que le scientifique faisait au cours des dernières années de sa vie. Finn Wolfhard et Mckenna Grace incarnent les petits-enfants d’Egon, qui découvrent au cours du film l’héritage de leur grand-père et comment il empêche seul la fin du monde dans une petite ville depuis plusieurs années, tout en se coupant. de ses amis et de sa famille.

Le film vient de passer son troisième week-end dans les salles et a réalisé ce que de nombreux autres films n’ont pas dans le monde post-pandémique et a dépassé la barre des 100 millions de dollars pour prouver que parfois nous avons tous besoin d’un de ces films de service aux fans qui donnent les gens exactement ce qu’ils veulent avec un gros coup de nostalgie pour démarrer. Avec ses recettes mondiales d’un peu moins de 150 millions de dollars, Chasseurs de fantômes : l’au-delà n’est que l’un des 12 films au cours des 18 derniers mois à avoir remporté plus de 100 millions de dollars au box-office national – ce qui peut être directement comparé aux chiffres de 2019, lorsque 29 films ont franchi le cap cette année-là.

Bien qu’il y ait encore des critiques du film qui s’empressent de souligner que Chasseurs de fantômes : l’au-delà est le revenu le plus bas des trois précédents chasseurs de fantômes films, dont 1984 chasseurs de fantômes qui a coûté un peu moins de 300 millions de dollars au total, Chasseurs de fantômes 2 avec 215 millions de dollars et le redémarrage de 2016 qui a mis fin à sa course avec 229 millions de dollars, mais ces chiffres ne racontent qu’une partie de l’histoire. En ce qui concerne les films originaux, 300 millions de dollars, c’était beaucoup pour un film des années 1980, avec chasseurs de fantômes étant le 13e film le plus rentable de la décennie. Chasseurs de fantômes : l’au-delà est arrivé à un moment où les box-offices sont encore très en mode récupération, et n’ayant eu qu’un budget d’environ la moitié de celui du redémarrage de 2016, le film est déjà plus rentable pour Sony et s’il était sorti quelques années plus tôt , il y a de fortes chances qu’il ait poussé considérablement plus haut en termes de chiffres au box-office.





Avec de grands films comme celui de Steven Spielberg West Side Story refaire, Spider-Man : Pas de chemin à la maison et Les résurrections matricielles venir au cinéma, Chasseurs de fantômes : l’au-delà devra probablement déménager pour faire de la place à ces mastodontes, mais il reste encore le marché des sorties dans les médias à domicile, de sorte que le potentiel de gains du film est encore loin d’être mort.





