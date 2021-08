Ghostbusters: Afterlife First Reactions met en place une digne suite nostalgique

Nous sommes encore à un peu moins de trois mois de Chasseurs de fantômes : l’au-delà dans les cinémas, mais grâce à la projection surprise de CinemaCon, les premières réactions au véritable troisième film de la franchise sont sorties – et il semble que Jason Reitman ait fait la fierté de son père Ivan. La projection a vu un petit nombre de critiques et de membres de la presse avoir un aperçu de la suite de la chasseurs de fantômes franchise, qui, selon Jason Reitman, est « une énorme chasse aux œufs de Pâques » pour les fans du film original. Après la tentative de redémarrage moins que bien reçue en 2016, il semble que Chasseurs de fantômes : l’au-delà est prêt à prouver que parfois vous ne pouvez pas battre quelque chose de familier.

En 1984,chasseurs de fantômes a touché une corde sensible auprès des cinéphiles pour devenir l’un des plus grands films de l’année et de la décennie. Une suite cinq ans plus tard, a apporté un autre succès cinématographique, même si certains n’étaient pas aussi amoureux de l’histoire du film – en tant qu’enfant des années 80, je peux dire que je l’aimais tout autant. En 2016, après avoir tenté à plusieurs reprises de faire revenir Billy Murray dans la franchise et sans succès, Sony a suivi une voie de redémarrage, bien que Murray et d’autres membres de la distribution survivants soient apparus dans des camées non liés aux films originaux. Le film a été déchiré par de nombreux fans de l’original, qui ont estimé que le film était trop flashy et trop concentré sur un agenda pour fournir le cœur des deux premiers films. Il y en a qui ont apprécié le film, et si vous avez oublié que c’était essayer d’être un chasseurs de fantômes film, alors c’était ok. Cependant, le box office brut n’était que de 229 millions de dollars sur un budget de 144 millions de dollars, ce qui en fait un échec pour Sony.

Lorsque des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles l’obstacle de Bill Murray avait été franchi et que Jason Reitman était à bord d’une suite en tant que scénariste et réalisateur, avec le réalisateur original Ivan Reitman produisant, les fans ont commencé à espérer que la suite qui n’a jamais été pourrait être sur le point de sortir du morte. Nous sommes maintenant à l’aube de la sortie du film, et la récente bande-annonce a ramené tellement de souvenirs nostalgiques que les fans sont maintenant prêts à voir le retour de Venkman, Stantz et Zeddmore, aux côtés d’une toute nouvelle génération de busters, et ceux qui ont partagé leurs premières impressions du film n’ont rien fait pour refroidir les esprits.

Une critique a dit : » Oui, Chasseurs de fantômes : l’au-delà projeté à CinemaCon. Oui je l’ai vu. Oui c’est très bien. Oui, c’est le vrai chasseurs de fantômes la suite que vous attendiez. Il y a beaucoup de rappels mais c’est un hommage nostalgique à la franchise. #GhostbustersAfterlife #CinemaCon. » Un deuxième a confirmé le sentiment avec: « J’ai vu #GhostbustersAfterlife à CinemaCon et c’est bien. Une solide continuation des deux films originaux. Nostalgie pour l’original, et un virage fort de McKenna Grace en tant que petite-fille d’Egon. Paul Rudd obtient les meilleures lignes. Les fans vont le creuser. » Un autre a ajouté : « #GhostbustersAfterlife était vraiment génial. En tant que personne qui n’était pas un grand nombre de #Ghostbusters, je me suis tellement amusé même sans comprendre les références. Une tonne de cœur avec un excellent casting. Les nouveaux et les anciens fans vont adorer. Restez à travers les crédits! #CinemaCon » et un quatrième a complété le tout par « #cinemacon nous a fait un super cadeau ce soir. Nous avons eu droit au nouveau film #GhostbustersAfterlife. C’est à couper le souffle ! Tout le monde doit le voir cet automne! »

Oui, Ghostbusters: Afterlife projeté à CinemaCon. Oui je l’ai vu. Oui c’est très bien. Oui, c’est la véritable suite de Ghostbusters que vous attendiez. Il y a beaucoup de rappels mais c’est un hommage nostalgique à la franchise. #GhostbustersAu-delà#CinemaConpic.twitter.com/iqDqGiC5bM – Jeffrey Harris (@Wheeljack83) 24 août 2021

Vu #GhostbustersAu-delà à CinemaCon et c’est bon. Une solide continuation des deux films originaux. Nostalgie pour l’original, et un virage fort de McKenna Grace en tant que petite-fille d’Egon. Paul Rudd obtient les meilleures lignes. Les fans vont le creuser. pic.twitter.com/MgBXmEVWqz – Sean O’Connell (@Sean_OConnell) 24 août 2021

#GhostbustersAu-delà était vraiment super. En tant que personne qui n’était pas un énorme #Chasseurs de fantômes Je me suis tellement amusé même sans comprendre les références. Une tonne de cœur avec un excellent casting. Les nouveaux et les anciens fans vont adorer. Restez à travers les crédits! #CinemaConpic.twitter.com/Gc3oySIXOa — K⁤a​‌‌i​‍t​‍l‍⁡y​⁠⁠n​‌‌ ​‍⁣Βоoth✈ #CinemaCon (@katiesmovies) 24 août 2021

#cinémacon nous a donné un grand plaisir ce soir. Nous avons eu droit au nouveau film #GhostbustersAu-delà. C’est à couper le souffle ! Tout le monde doit le voir cet automne! pic.twitter.com/hrekLyKmsC – Nathan M Rose (@movieguynathan) 24 août 2021

Jusqu’à présent, tout est un signe positif pour le film que les fans attendent depuis 30 ans et pour les fans de la franchise, le 11 novembre ne peut pas arriver assez vite.

Sujets : Ghostbusters 3, Ghostbusters