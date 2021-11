Ghostbusters: Afterlife Final Trailer rappelle les Ghostbusters originaux à l’action

Onze jours de plus jusqu’à Chasseurs de fantômes : l’au-delà sort en salles, et nous avons enfin un petit avant-goût du retour du groupe de gars qui a tout commencé ! Les enfants ont besoin de réponses. Quand Phoebe (Mckenna Grace) décrochera, qui va-t-elle appeler ? Tu le sais!

Le film met en vedette Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace et Paul Rudd, tandis que Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts reprennent leurs rôles des films originaux. Se déroulant trente ans après les événements du deuxième film, une mère célibataire et ses deux enfants déménagent dans une petite ville de l’Oklahoma, où ils découvrent leur lien avec l’original chasseurs de fantômes et l’héritage secret de leur grand-père.

Nous avons attendu environ 1 milliard d’années pour cela. Après une très longue attente pendant une pandémie mondiale, Chasseurs de fantômes : l’au-delàest-ce proche, et avec chaque affiche, bande-annonce, teaser et friandise publiée, les fans de la franchise sont prêts avec leurs packs de protons en remorque, au cas où ils auraient besoin de notre aide. J’ai fait un petit grincement au cinéma ce week-end lorsque la bande-annonce est sortie sur grand écran. Je n’étais pas le seul transporté. Qui a pompé Jason Reitman a ressenti la même chose?

Le réalisateur Jason Reitman, qui a co-écrit le scénario avec Gil Kenan, a vécu dans le chasseurs de fantômes monde créé par le père Ivan Reitman depuis l’âge de sept ans. Il connaît la tradition ; il sait que c’est un trésor précieux pour le public, et il est prêt non seulement à nous épater, mais surtout à tout donner pour son père et sa fille. Je suis convaincu que le prochain opus de nos destructeurs de démons est entre de bonnes mains.

Il connaît le public, parce qu’il était le public. Reitman dit : « Je voulais faire un film pour mon père. Et je voulais faire un film pour ma fille… chasseurs de fantômes est l’une de ces rares franchises, où elle n’appartient plus aux cinéastes. Contrairement à tout autre film que j’ai fait, il ne m’appartient pas. Il n’appartient pas à mon père. Techniquement, il appartient à Sony, mais en réalité, il appartient à vous tous. … Nous voulions faire un film qui ait du mystère, qui rirait, vous ferait chanter la chanson thème en sortant du cinéma. Un film où vous pourriez amener vos familles. »

Ces derniers mois, nous avons été réintroduits dans nos souvenirs d’enfance. Nous avons vu nos Terror Dogs se précipiter dans Walmart pour dévorer notre pauvre M. Grooberson (Paul Rudd). Nous avons regardé avec plaisir Trevor (Finn Wolfhard) retirer la bâche pour révéler l’Ecto-1. Nous avons ri devant les démonstrations de méchanceté alors que ces copains de Mini Stay Puft s’affrontent avec une originalité surprenante. L’équipement a été dépoussiéré et il semble que M. Grooberson ait aidé à libérer les habitants de l’enfer. Le décor est planté.

J’ai demandé à un ami si je pouvais me rendre au théâtre avec mon équipement de busters. Elle pensait que le seul inconvénient était que je serais difficile à distinguer de la foule dans la mer de costumes. Je le fait! Voir Chasseurs de fantômes : l’au-delà 19 novembre. A qui allez-vous téléphoner ?

