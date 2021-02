Ghostbusters: Afterlife est officiellement classé PG-13 pour l’action surnaturelle

Ghostbusters: l’au-delà a reçu une note officielle, qui tease une nouvelle «action surnaturelle». La suite très attendue de Jason Reitman était censée avoir déjà ouvert dans les salles, mais elle arrivera maintenant en novembre. La crise de la santé publique a amené les studios à se démener pour trouver comment gérer leurs sorties de 2020, beaucoup d’entre eux décidant de repousser à 2021. Au moment d’écrire ces lignes, les analystes semblent optimistes quant à un retour dans les salles de cinéma d’ici la fin de l’été ou au début de l’automne. , ce qui signifie qu’il y a une bonne possibilité que Ghostbusters: l’au-delà sortira en salles cette année.

Ghostbusters: l’au-delà a été classé PG-13 par la MPAA pour «action surnaturelle et matériel suggestif». La note ne devrait pas surprendre les fans des tranches précédentes. Cela étant dit, l’original emblématique de 1984 n’a été classé PG que pour son « langage, ses insinuations et ses scènes potentiellement effrayantes ». En regardant en arrière, si chasseurs de fantômes ont été publiés aujourd’hui, il serait probablement assorti d’une note PG-13 pour la scène Library Ghost seule, ce dont Steven Spielberg peut en témoigner.

Jason Reitman a récemment révélé que Steven Spielberg avait inclus la scène Library Ghost de chasseurs de fantômes comme l’une de ses dix meilleures frayeurs de tous les temps, ce que beaucoup d’autres fans d’horreur ont également fait au fil des ans. Quant à savoir si oui ou non Ghostbusters: l’au-delà aura tout ce qui vient même à distance de la bibliothèque Ghost n’est pas clair pour le moment. Cependant, Reitman a réussi à convaincre les membres de la distribution originale de participer à la suite tant attendue. Dan Aykroyd reviendra en tant que Ray, Bill Murray en Peter, Sigourney Weaver en Dana, Ernie Hudson en Winston et Annie Potts en Janine. Les nouveaux arrivants dans la franchise comprennent Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon et Paul Rudd.

Annie Potts a récemment parlé de Ghostbusters: l’au-delà et ses retards. « Bien que je sois triste que la première soit retardée, je suis cependant ravi qu’ils insistent sur le fait que nous devons tous en faire l’expérience ENSEMBLE dans un bon vieux cinéma de mode », a déclaré Potts. «Ces jours me manquent», a déclaré Potts sur les réseaux sociaux le mois dernier. « Ça vaudra la peine d’attendre, je le promets! Alors faisons-nous vacciner et restons masqués pour que nous puissions recommencer à sortir et faire les choses que nous aimons! » Jason Reitman a également révélé que la suite avait reçu le sceau d’approbation de son père, Ivan Reitman, qui a réalisé l’original emblématique.

Jason Reitman dit que son père a pleuré après le générique Ghostbusters: l’au-delà, ce qui devrait être prometteur pour les fans qui attendent depuis si longtemps de voir la suite. Heureusement, nous n’avons qu’à attendre la fin de l’année pour voir le film. Quant à la façon dont les téléspectateurs choisiront de le regarder, cela sera révélé plus tard cette année, mais pour l’instant, il semble que les cinéphiles se rendront à nouveau en salles. Le site Web Film Ratings a été le premier à annoncer la Ghostbusters: l’au-delà notation.

