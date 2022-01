Ghostbusters: Afterlife Domestic Box Office est égal au film 2016

Juste avant son arrivée sur les médias domestiques physiques, SOS Fantômes : l’au-delà a égalé le résultat au box-office national du très décrié de Paul Feig Ghostbusters : Répondez à l’appel, et il ne manque qu’environ 30 millions de dollars aux recettes mondiales du film de 2016 malgré sa sortie dans les conditions actuelles de la pandémie de Covid qui ont vu de nombreux films lutter pour atteindre le seuil de rentabilité dans leurs sorties en salles. Avec le film désormais disponible en Digital HD et disponible sur Blu-ray et DVD à la fois en tant que titre individuel et dans le cadre d’un nouveau chasseurs de fantômes Coffret rempli d’extras inédits du film original de 1984 et de sa suite de 1989, il n’y a aucun doute sur le succès du retour de la franchise pour Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson en tant que ligne originale de Ghostbuster.

FILM VIDÉO DU JOUR

Alors que dans des circonstances ordinaires, un box-office mondial d’un peu moins de 200 millions de dollars n’aurait rien d’exceptionnel, ce genre de résultat au box-office est suffisant pour s’assurer une place parmi les plus grands films de 2021, et SOS Fantômes : l’au-delà a non seulement réussi à le faire contre toute attente, mais l’a également fait avec environ la moitié du budget de la sortie dirigée par une femme de Feig, ce qui signifie qu’il a non seulement revigoré la franchise avec un groupe de nouveaux personnages, mais a également gratté une démangeaison de 30 ans pour voir les fantômes originaux de gang busting une fois de plus à l’écran.

Plein d’œufs de Pâques, de points d’histoire partagés et même d’utilisation de certains des effets originaux de 1984 chasseurs de fantômes, les fans étaient plus que satisfaits de la suite héritée, même si certains critiques n’ont pas tardé à appeler le fan service de tout cela. À la fin, les fans ont parlé, et il semble qu’à une époque où les gens cherchaient simplement quelque chose de familier, quelque chose d’ancien et de nouveau en même temps, et quelque chose avec lequel ils pouvaient simplement se perdre dans la nostalgie, SOS Fantômes : l’au-delà était le film parfait arrivant au moment parfait.





Ghostbusters: Afterlife met en place une suite, mais l’obtiendrons-nous jamais?







La scène post-générique de SOS Fantômes : l’au-delà fait tout ce qu’il peut pour mettre en place une suite, avec Winston Zeddemore d’Ernie Hudson achetant l’ancienne caserne de pompiers et y retournant avec Ecto-1 en remorque, déclarant qu’il sera toujours un Ghostbuster, qui dans le sous-sol l’unité de confinement clignote de manière inquiétante. La question est, étant donné l’âge des stars d’origine et le temps qu’il faudrait pour écrire et mettre en place un nouveau film, quelle est la probabilité que nous revoyions le retour de Hudson and co ?

Le réalisateur Jason Reitman a clairement indiqué qu’il aimerait continuer la franchise, après avoir repris les fonctions de direction de son père, Ivan Reitman, qui était responsable des deux premiers films et a agi en tant que producteur sur SOS Fantômes : l’au-delà, et Ernie Hudson a exprimé son intérêt à revenir à nouveau dans un rôle de mentor pour une nouvelle génération de Ghostbusters. Espérons qu’ils obtiennent tous les deux ce qu’ils veulent, car SOS Fantômes : l’au-delà a prouvé que même après trois décennies, il y a encore beaucoup de gens qui veulent juste en savoir plus sur le monde de Chasseurs de fantômes.









Ghostbusters : Afterlife Sequel déjà en développement ? Ernie Hudson a entendu des rumeurs La star de Ghostbusters, Ernie Hudson, a révélé qu’un scénario était déjà en cours d’écriture pour une suite de Ghostbusters : Afterlife.

Lire la suite





A propos de l’auteur