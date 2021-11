Ghostbusters: Afterlife Director révèle l’histoire derrière ce camée surprise

Avec Chasseurs de fantômes : l’au-delà maintenant dans les cinémas, de nombreux fans de la franchise ont pu voir le retour des stars originales du film de 1984 après plus de trente ans, et bien qu’Internet regorge de spoilers et d’images, le film a encore quelques secrets à révéler par l’acte final . Bien que l’on sache publiquement que Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson se présenteraient, la manière exacte dont se produirait leur retour aux fantômes était toujours un mystère, ainsi que d’autres surprises dans la dernière bobine. Pour ceux qui veulent encore éviter SPOILERS MAJEURS CI-DESSOUS, vous voudrez peut-être reculer maintenant.

Lorsque Chasseurs de fantômes : l’au-delà a été annoncé, une chose qui était évidente était qu’une grande partie de l’équipe d’origine n’était plus là pour le voir : Harold Ramis, décédé en 2014 à l’âge de 69 ans. Bien qu’il y ait ceux qui croient que le 2016 chasseurs de fantômes Le film a vu le jour grâce à une combinaison de la perte de Ramis et du refus de Bill Murray de participer à un nouveau film, il a été suggéré que pendant que ce film était démoli par les fans de la franchise, Chasseurs de fantômes : l’au-delà était déjà en production, et maintenant que le film est là, nous savons qu’il n’y a pas que le problème de Bill Murray qui a été résolu.

Dans le dernier acte du film, après avoir été évoqué tout au long du film, nous voyons enfin les quatre Ghostbusters originaux se tenir côte à côte pour combattre une fois de plus Gozer, avec Egon Spengler de Harold Ramis apparaissant sous forme spectrale pour aider son petite-fille Phoebe s’occupe de son vieux Proton Pack. Pendant longtemps, il a été dit qu’un fantôme d’Egon ne serait pas utilisé dans le film et la plupart des gens pensaient que, faisant de son apparition une montagne russe émotionnelle couronnée par un simple message de « Pour Harold » avant le début du générique de fin. avec une chanson thème familière.

Selon Jason Reitman, l’une des choses les plus importantes pour lui était de s’assurer que la famille de Ramis était heureuse de donner sa bénédiction à la représentation utilisée dans le film. « Je n’allais jamais faire ce film à moins qu’ils ne soient à l’aise avec le portrait d’Harold », a déclaré Reitman au Hollywood Reporter. « Tout le monde a un Beatle préféré. Et tout le monde a un Ghostbuster préféré. Mon préféré a toujours été Egon. »

Il y a peu de fans qui n’auront pas un frisson au premier instant où ils verront la main de Ramis apparaître, et bien qu’il y ait des critiques qui rechigneront toujours à un tel « fan service », et en fait une grande partie du contenu du film, le tout joue comme un hommage parfait à l’acteur et à son héritage dans la franchise, ce que Reitman tenait à souligner.

« Quand j’ai eu ces enfants, Phoebe et Trevor, j’ai réalisé qu’ils étaient les petits-enfants d’Egon. Et c’était la raison pour laquelle j’ai fait le film. Il y avait quelque chose de vraiment charmant dans le personnage d’Egon, je pense que beaucoup de gens peuvent se rapportent, et c’est Egon a eu du mal à communiquer avec le monde. Et nous voulions créer dans Phoebe un personnage de la même manière: une fille de 12 ans, qui, comme tous les Ghostbusters, est un outsider qui devient un héros en mettant le pack de protons. »

Tandis que Chasseurs de fantômes : l’au-delà a quelques trous dans l’intrigue tout en prenant les os nus des années 1984 chasseurs de fantômes scénario et le remplit de nouveaux personnages, ce qu’il crée est quelque chose qui résonnera avec ceux qui ont grandi avec la franchise. En fin de compte, nous regardons des films pour ressentir quelque chose et nous divertir et Chasseurs de fantômes : l’au-delà offre beaucoup de cœur, de peur et de rires – ne vous attendez pas à voir un peu de l’humour burlesque de 2016. Si vous ne connaissez pas l’histoire de la franchise, il y a juste assez d’explications pour obtenir par vous, ou vous pouvez rechercher le film original pour voir où tout a commencé. Il y a de pires façons de passer quelques heures. Cette histoire nous vient du Hollywood Reporter.





