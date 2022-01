Ghostbusters: Afterlife Clip révèle la renaissance d’Ecto-1

Il est presque temps de ramener à la maison Chasseurs de fantômes : l’au-delà sur les médias domestiques, et cela signifie qu’il est temps de plonger dans la magie derrière le film avec des vidéos en coulisses, des reportages et plus encore. Un de ces segments a été exclusivement partagé par Screen Rant, donnant aux téléspectateurs un aperçu de la façon dont le film a relancé l’une des automobiles les plus connues de l’histoire du cinéma : Ecto-1. Présentant des interviews des acteurs et de l’équipe, le clip de 77 secondes donne un très bref aperçu de quelques étapes du travail qui a permis de recréer le véhicule emblématique aussi précisément que possible pour assurer la continuité du film avec les entrées précédentes dans le la franchise.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà a dépassé les attentes lorsqu’il est finalement arrivé dans les cinémas en novembre après avoir été retardé de plus d’un an en raison de la pandémie de Covid, et bien que certains critiques se soient empressés d’appeler le service des fans, mais avec des recettes au box-office mondial de plus de 185 millions de dollars, c’est juste pour dire que les fans n’avaient pas du tout de problème avec ça. La vidéo des coulisses montre le nombre d’effets pratiques que le film utilisait pour rester en ligne avec les films précédents, et ces effets étaient une chose dont tout le monde pouvait convenir qu’ils étaient bien faits.

Dans Chasseurs de fantômes : l’au-delà, Mckenna Grace joue la petite-fille de l’ancien Ghostbuster Egon Spengler. Avec son frère (Finn Wolfhard) et sa mère (Carrie Coon), elle déménage dans une vieille ferme au milieu de nulle part après la mort d’Egon, mais ils découvrent bientôt qu’il ne résidait pas dans une petite ville tranquille sans raison. Avec de nombreux rappels au film original de 1984, Chasseurs de fantômes : l’au-delà a livré une toute nouvelle histoire autour de la mythologie du culte de Goza et a ramené la force démoniaque pour affronter une fois de plus ses anciens adversaires. Le résultat a été un film glorieux, émouvant et passionnant qui a attiré l’attention de ceux qui attendaient depuis 30 ans pour voir le gang se reformer, et ce n’est peut-être pas la fin de l’histoire.





Selon Ernie Hudson, qui incarne Winston Zeddemore dans la franchise, il est fort possible que Chasseurs de fantômes : l’au-delà n’est pas le dernier que nous ayons vu de lui ou des autres stars originales Bill Murray et Dan Aykroyd. Bien qu’ils avancent peut-être avec les années, Bill Murray n’a certainement pas ralenti ces dernières années, et bien qu’aucun d’entre eux ne soit le jeune et sage qu’ils étaient dans les années 80, il y a toujours une autre voie à suivre pour eux. .

« C’est clairement un nouveau film de famille, donc je ne sais pas si l’un des anciens Ghostbusters peut être un acteur majeur – mais être impliqué en tant que mentor d’une manière ou d’une autre serait très amusant. [Winston] semble certainement mis en place pour en faire partie. Il comprend les Ghostbusters mieux que quiconque. Il est presque comme le personnage de Sam Jackson [Nick Fury] dans l’univers Marvel. Quoi qu’il en ressorte, j’adorerais que Winston y soit connecté », a déclaré Hudson dans une précédente interview avec Yahoo!





Chasseurs de fantômes : l’au-delà est sorti en 4K Ultra-HD, Blu-ray et DVD le 1er février, tandis qu’un coffret cadeau 4K comprenant tous les chasseurs de fantômes des films et de nouveaux extras fantastiques sont également disponibles.





